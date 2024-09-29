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國慶優惠｜國慶日半價睇戲免費入博物館　逾3600間食肆及過百商場優惠一文看清

社會

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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多個界別在10月1日推出優惠。（朱永倫攝）

為慶祝國慶七十五周年，多個界別在10月1日推出優惠，包括當局與社會各界推出400多項娛樂及交通優惠、飲食業聯同酒店業等5個界別推出食肆優惠等。TOPick整合各項目優惠及十一慶祝活動，即睇詳情。

逾3600間食肆推優惠

飲食業聯同酒店業、便利店、超市及海洋公園推出國慶優惠，優惠全名單：https://drive.google.com/file/d/12eAOy87nQYxKwkJWTl_m_zqJeu2onqkO/view

部分優惠：

  • 美心 MX 及美心 Food2鮮茄焗豬扒飯75折優惠（大會堂MX、西九高鐵站 MX 及機場中場 MX 除外）
  • 麥當勞 App 專享「麥麥慳」套票$25起就歎到一餐（低至 57 折）、$19 買新餐肉蛋漢堡配飲品、$9.9 歎厚椰奶鐵
  • 大家樂$99紅燒素翅、二人小菜晚市套餐7折優惠
  • 太興堂食全單7折
  • Pizza Hut任何堂食或外賣自取惠顧即可免費享用香蒜肉絲意粉一客

半價睇好戲

香港戲院商會主辦「10.1 半價睇好戲」活動，10月1日全日的所有場次，不論任何放映格式和映院的戲票均⼀律半價。觀眾除可享戲票半價優惠欣賞電影外，更可以參加「全城好戲 FUN ⼤抽獎」，有機會贏取超過2,000份豐富禮品。

MCL院綫半價票價優惠只限10月1日當天上映之場次。長者首場優惠、小童、學生、長者票價均再有半價優惠；優惠亦包括任何放映格式電影及特色影院：3D、IMAX 、MX4D等等。

百老匯院線睇戲即送刮刮卡，有機會贏取免費戲票、爆谷及汽水等；票價適用於 IMAX/ 4DX/ CGS/ VIP 院。

商場免費泊車、75折換領電子禮券

香港地產建設商會會員旗下近百個商場推出多項節慶優惠，長江集團、恒隆地產、恒基兆業地產等傳統大型地產商都有參與。

長江集團旗下宇晴滙、泓景滙、港景匯商場、壹號名薈及海逸坊，即日起至11月3日 顧客於參與商場消費滿指定金額即可免費換領指定商戶現金券；於宇晴滙、港景匯商場及壹號名薈消費滿指定金額更可享首3小時以優惠價HK$5/小時泊車。

長江集團旗下海之戀商場，即日起至12月31日，即場登記成為CHILL Club會員即可享用超過20個商戶所提供之全年獨家優惠。 

賽馬日免費入場

香港賽馬會將於10月1日在沙田馬場舉行國慶賽馬日，當日市民除了可免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席，還可以75折優惠享用指定餐飲食品及選購指定禮品，於共賀國慶的同時，一同投入匯聚賽馬、體育及娛樂的豐富體驗。

沙田馬場當日由上午11時起開放入場，首場賽事於下午1時開跑。全日焦點賽事為第7場總獎金達420萬港元的三級賽國慶盃（1000米讓賽）。

交通優惠

使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，均可享有75折優惠，而該優惠包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程。

市民亦可免費乘搭電車所有路線，小童則可免費乘搭九巴、龍運巴士、城巴、新大嶼山巴士的大部分日間巴士路線。在9月30日至10月2日期間，市民可免費乘搭天星小輪來往中環至尖沙咀、灣仔至尖沙咀。

博物館展覽免費開放

康文署管理的15間博物館將於10月1日免費開放予公眾參觀，包括香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、香港科學館、香港太空館、香港抗戰及海防博物館、孫中山紀念館、茶具文物館、香港鐵路博物館、葛量洪號滅火輪展覽館、羅屋民俗館、李鄭屋漢墓博物館、三棟屋博物館、上窰民俗文物館及香港電影資料館。

 

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