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安全風險│比亞迪(BYD)召回近10萬輛電動車包括海豚型號　存電容器過熱起火等安全隱患

社會

撰文： 李志強

發布時間： 5 小時前

最後更新： 1 小時前

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比亞迪召回近10萬輛電動車包括海豚型號。 (國家市場監督管理總局截圖)

內地《中國證券報》引述據國家市場監督管理總局消息，比亞迪(BYD)將自2024年9月30日起，召回部分國產海豚和元PLUS電動汽車，合共近9.7萬輛電動車。此次召回涉及2023年和2022年間生產的車輛，因電動助力轉向管柱總成控製器製造工藝問題，可能導致電容器過熱燒蝕，存在安全風險。比亞迪將為召回車輛免費加裝控製器絕緣墊片，並通過多種方式通知車主。

據報道，9月29日，國家市場監督管理總局消息，比亞迪汽車工業有限公司、比亞迪汽車有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，向國家市場監督管理總局備案了召回計畫，決定自2024年9月30日起召回以下車輛，擬召回汽車共計96,714輛。

點擊圖片放大

具體召回分布如下：

  • 比亞迪汽車工業有限公司：將召回由2023年2月4日至2023年12月26日期間生產的部分國產海豚、元PLUS電動汽車，共計87,762輛。
  • 比亞迪汽車有限公司：召回2022年11月2日至2023年6月19日期間生產的部分國產元PLUS電動汽車，共計8,952輛。
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據報，本次召回範圍內的部分車輛，因電動助力轉向管柱總成（CEPS）控制器製造工藝原因，設備工裝上蓋板關閉時，與控制器電路板上的電容器干涉，導致電容器產生微裂紋。當車輛使用中，電容器微裂紋可能擴大引發短路，造成電容器過熱燒蝕，甚至起火，存在安全風險。

比亞迪汽車工業有限公司、比亞迪汽車有限公司將委託比亞迪授權經銷商，為召回範圍內的車輛免費加裝控制器絕緣墊片，以消除安全隱患。

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