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團結香港基金｜李正儀：智庫應按時代應變　「董家仍在背後支持」

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 19 分鐘前

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團結香港基金總裁李正儀。（馮漢柱攝）

成立十載，團結香港基金在芸芸智庫中脫穎而出。基金總裁李正儀說，不論中央政府還是港府，都越來越重視智庫貢獻，「試過一兩次，我們一公布（研究報告）就立刻邀請我們去解釋。」

團結香港基金總裁李正儀訪問。（馮漢柱攝）

李認為，智庫在不同時代下，角色要演變，坦言基金亦在變，過往收入100%靠捐款，現在則會通過與政府、企業等合作創造收入。但透露，董家仍在背後支持。

團結香港基金由前特首董建華在2014年成立，去年9月改任榮譽主席，主席之位由陳智思接棒。在基金迎來十周年之際，收到港澳辦主任夏寶龍賀信，足見地位超然。擔任基金總裁逾年半的李正儀，接受TOPick專訪分享基金的挑戰與未來方向。

上任首個挑戰需重新建立溝通

李正儀說，上任時本港正開放復常，由於疫情期間各方面少了很多溝通，亦因此產生一些障礙，因此首個挑戰，是要重新建立溝通，讓基金與各持份者的溝通，在後疫情時代更加暢順。第二個挑戰則是覺得香港當時面對外界抹黑，認為作為智庫，有責任是解釋，「香港作為一個國際城市，要和世界溝通多一點，有這個責任是聯通世界，透過合作，一起進步。」

有意見指，智庫在現時政治環境下，越來越不重要，李正儀則說，智庫在不同時代的角色應該要不斷演變，「我們自己應該按時代去求變，改變和應變的。」她說，近年來，不論中央政府還是港府，都越來越重視智庫貢獻，團結多項建議獲政府採納，涉及教育、生物科技、河套發展、跨境金融的，她說：

政策局很緊張、很重視我們公布的報告，試過一兩次，一公布就立刻邀請我們去解釋給他們聽。

不過，李正儀坦言，並非每個政策局都是如此，「有數個溝通得較多，部分還是比較生的。

董氏慈善基金會仍是單一最大捐款者

除了和政府合作，團結亦和不同企業、非牟利機構合作研究項目，而這亦為團結創造了收入，「現在這方面比我想象中好。」在多個智庫財困、甚至已解散之際，李正儀說，經濟環境不理想下，相信不只智庫，全港很多不同企業都會開源節流。

當然在我們來說很感恩，雖然現在很少見到董先生，但其實他的「董氏慈善基金會」仍然對我們很多支持，現在仍然是我們單一最大的捐款者。

李說，雖然董建華不會再出來陪他們去找捐款，但其兒子董立新現在仍是基金理事及財務委員會委員，「董家仍然在基金裡面，在我們背後作出支持。」

盼團結在港人士 齊為港出謀劃策

被問到基金接下來有何大計，李正儀說，「董先生用『團結香港基金』這個名字，我們就應該藉著這個平台，團結不同在香港的人，除了講廣東話的，也包括非華裔的外籍人士、新香港人，希望成為凝聚大家的平台，一起提意見，為香港出謀劃策，不只為政府，也為我們自己。」希望透過各方面交流，去突破香港受到的各方面限制、抹黑。

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