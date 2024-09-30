團結香港基金｜李正儀：政府運作體制需創新　讚一政策局勇於承認問題

▲ 團結香港基金總裁李正儀訪問。（馮漢柱攝）

中央多次提醒香港要「識變、應變、求變」，團結香港基金總裁李正儀表示認同，她點名大讚發展局早前承認工程設計和審批流程冗長，是導致香港建造成本高昂的原因之一，認為是改革重要的第一步。

跨部門、跨境合作 本身多難題

新一份《施政報告》下月公布，接受TOPick專訪時，被問到有何期望，李正儀直指，政府的運作體制需要創新求變，「現在政府已有很多跨部門合作，也有很多政策嘗試透過和大灣區合作，突破現有的限制。」但李認為，跨部門和跨境合作本身，亦有很多難題要解決，希望能從體制上尋求突破，以創新思維，改善有關合作甚至融合。

李正儀希望政府各政策局及局長，能夠去承認問題，願意跟社會一起去討論如何改善。發展局早前向立法會一個小組委員會提交報告，列出5大導致本地建造工程成本高的原因。李正儀表示︰「以前可能從來沒試過在一個政策局口中去承認這件事。我覺得這件事是很值得欣賞的。」

籲民間亦要懂得轉型

對於本港商舖出現結業潮，李正儀強調，除了政府要求變，民間亦要懂得轉型，「我們自己真的要追回來，真的要自己很主動去轉型。

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記者： 戴朗希