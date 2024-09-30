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團結香港基金｜李正儀：政府運作體制需創新求變　突破現有限制

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 35 分鐘前

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團結香港基金總裁李正儀訪問。（馮漢柱攝）

中央多次提醒香港要「識變、應變、求變」，團結香港基金總裁李正儀表示認同，她點名大讚發展局早前承認工程設計和審批流程冗長，是導致香港建造成本高昂的原因之一，認為是改革重要的第一步。

新一份《施政報告》下月公布，被問到有何期望時，李正儀直指，政府的運作體制需要創新求變，「現在政府已有很多跨部門合作，也有很多政策嘗試透過和大灣區合作，突破現有的限制。」但李認為，跨部門和跨境合作本身，亦有很多難題要解決，希望能從體制上尋求突破，以創新思維，改善有關合作甚至融合。

李正儀希望政府各政策局及局長，能夠去承認問題，願意跟社會一起去討論如何改善。發展局早前向立法會一個小組委員會提交報告，列出5大導致本地建造工程成本高的原因。李正儀表示︰「以前可能從來沒試過在一個政策局口中去承認這件事。我覺得這件事是很值得欣賞的。」

關注青年上流問題

她又指，社會不單需解決劏房或照顧者問題，亦要解決青年人缺乏上流機會，工資沒有增長及通脹等問題。李又關注不同持份者可如何參與新經濟發展，認為既要有懂研發的科學家，亦要有懂創業、投資的，普羅大眾亦應參與其中，「成為僱員也好、創業者也好，成為一部分。」

對於本港商舖出現結業潮，李正儀強調，除了政府要求變，民間亦要懂得轉型。她說，曾呼籲身邊中小企的朋友，多點走出去看看，不要只顧着自己的企業，結果他們看完回來，形容世界好像跟以前不同。李強調︰「我們自己真的要追回來，真的要自己很主動去轉型。

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記者： 戴朗希

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