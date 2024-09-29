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女子網球｜WTA125賽事明起於維園舉行　 中國張帥將來港參賽

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發布時間： 41 分鐘前

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本港女子網球手張瑋桓。(賽事官網截圖)

大型體育活動事務委員會已向於9月30日至10月6日在維多利亞公園網球主場舉行的「保誠香港網球125國際賽」頒授「M」品牌認可。

委員會主席吳守基今日(29日）表示，上述活動跟其他「M」品牌活動一樣，能夠展現香港的活力，為市民帶來多姿多采的體驗，推動香港體育事業的發展，鞏固香港成為國際體育盛事之都的地位。

「M」品牌計劃旨在鼓勵及協助本地體育總會、私人或非政府機構舉辦更多大型國際體育活動，並加以扶植，使有關活動得以持續舉行。各類符合審批準則的體育活動會獲委員會授予「M」品牌認可，部分活動更會獲得撥款資助。

WTA 125賽事賽事為國際女子網球協會（WTA）二級巡迴賽，首次於香港上演。今屆有一眾中國香港隊成員，包括胡可澄、伍曼瑩、梁筠彤，連同張瑋桓和王康怡參與。另外，中國網球前一姐王薔及兩次大滿貫女雙冠軍張帥也將加入賽事。

WTA 125賽事將首次在香港上演，並為全新推出的香港網球公開賽系列揭開序幕。賽事旨在培育未來女子網球新力軍，為本港精英女子球手，以及來自內地、亞洲及國際的潛力新星，提供令人振奮的比賽機會。其中周一及周二賽事供免費入場。

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