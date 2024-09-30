麥當勞優惠｜麥當勞再推3款「麥麥慳」套票優惠　$25起歎脆辣雞腿飽/板燒雞腿飽/早晨全餐

▲ 麥當勞再推3款「麥麥慳」套票優惠，$25起歎脆辣雞腿飽、板燒雞腿飽或早晨全餐等。

【靚媽精明眼/麥當勞優惠/麥麥慳套票優惠】麥當勞再度推出人氣「麥麥慳」套票優惠！由9月30日星期一起，三款「麥麥慳」套票於麥當勞App可供選購，只需$25起就能歎各款超值套餐或超值早晨套餐，其中4個飽餐只需$100起！

麥當勞優惠｜「麥麥慳」套票4個飽餐$100起

今次「麥麥慳」套票帶來三款超值套餐套票優惠，首先有「飽你鍾意套票」，4個飽餐只需$100起！可選深受歡迎的豬柳蛋漢堡、脆辣雞腿飽和板燒雞腿飽套餐外，更可加$6升級至雙層芝士孖堡及雙層魚柳飽套餐，享受Double滋味，「飽」你鍾意！

▲ 三款「麥麥慳」套票於麥當勞App可供選購，只需$25起就能歎各款超值套餐或超值早晨套餐。（有關機構提供）

「雞會難得套票」亦載譽回歸，4個雞餐只需$128起，可選麥樂雞（9件）超值套餐、脆香雞翼（4件）超值套餐，以及原味麥炸雞和蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐。憑套餐換購券選購心水美食套餐時，更可自由選擇搭配中薯條、粒粒粟米杯（中）或蘋果批，拼湊出更多組合。另外，使用以上兩款套餐換購券時均可再加$6升級加大套餐！

「著數之晨套票」亦會同步登場，只需$100起就可以歎4款超值早晨套餐！套票提供3款經典早晨之選，包括豬柳蛋漢堡超值早晨套餐、魚柳飽超值早晨套餐及炒雙蛋火腿飽超值早晨套餐，另外亦可加$5選擇精選早晨套餐，或加$10享用珍寶套餐。

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麥當勞優惠｜9月30日起登陸麥當勞App

以上三款「麥麥慳」套票均由9月30日星期一起登陸麥當勞App，購買套餐時只需付$20訂金，4張套餐換購券便會於數分鐘內自動存入麥當勞App之優惠券版面，即可換購美食。套餐換購券可於2024年11月18日或以前使用，大家記得把握時間開App選購！

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麥當勞優惠｜入PayMe即搶5元快閃優惠券

由9月30日起，入PayMe App更可搶港幣5元麥當勞快閃優惠券！領券後即日內到麥當勞餐廳或App消費滿港幣40元或以上並使用PayMe付款，優惠券即自動扣減。

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