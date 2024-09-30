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食用安全｜回收客人食剩湯底提煉「地溝油」再販售　四川黑心火鍋店3年狂賺逾500萬

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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【地溝油／湯底／火鍋／四川／麻辣火鍋】北上注意！四川一間黑心火鍋店為節省經營成本，竟回收「二手湯底廚餘」，提煉出「地溝油」重新製作成火鍋湯底進行販售，3年多來賺逾483萬人民幣（536萬港元）。

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食用安全｜重用湯底　提煉地溝油再販售

綜合內媒報道，四川西昌市公安局在上周二（24日）「夏季治安打擊整治行動」新聞記者會上公佈，警方在2022年接獲舉報，指西昌一間火鍋店為節省經營成本，回收客人食剩的火鍋湯底及廚餘進行過濾，蒸煮、水洗、回煉後冷卻封裝，再次作為火鍋湯底進行銷售，從中獲利。據悉，2019年1月至案發時，3年已賺逾483萬人民幣（約536萬港元）。

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警方在2022年10月展開收網行動，搗破2個生產加工據點，現場逮捕主犯10人，涉案人員33人，當場查獲「地溝油」成品火鍋底料600多盒，合共750多公斤、半成品1,750多公斤等，亦凍結涉事銀行資金200多萬元人民幣（約222萬港元）。

食用安全｜5名股東共罰款1,451萬人民幣

涼山州中級人民法院在7月做出終審判決，余某、廖某等10人犯生產、銷售有毒、有害食品罪，判處有期徒刑1年6個月至13年不等，並處罰金5萬至250萬元人民幣（約5.5萬277萬港元至）不等。同時，由該店5名股東按照所持股份比例，共計支付懲罰性賠償金逾1451萬人民幣（約1607萬港元）。

西昌市公安局9月24日舉行集中銷毀有毒有害食品活動，對該案件查獲的「地溝油」、成品和半成品火鍋湯底、作案工具進行銷毀。當日，西昌市43間火鍋店的負責人到現場參與警示教育。

相關文章：食用安全︱火鍋店回收食剩湯底 提煉「口水油」重用3年售6.5萬鍋 誤吃恐患一癌症

食安中心教4招安全打邊爐

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地溝油或劣質花生油黃曲霉素含量超標 易誘發肝癌

肝癌是亞洲常見癌症之一，亦是本港第3號癌症殺手。肝癌權威專家、本港外科專科醫生潘冬平曾指出，長期吃劣質食用油，可引致肝癌。

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潘冬平表示，內地肝癌發病率冠絕全球，據世界衛生組織調查，全球每年逾80萬肝癌新症中，中國就佔了近半達39萬；而「地溝油」或許是造成此現象的可疑因素之一。其中黃曲霉素常見於花生及發霉食物，可形成肝癌細胞， 已被世衞劃定為一級致癌物，惟內地地溝油或劣質花生油不時被驗出黃曲霉素含量超標。故相信內地人日常飲食時，或不時攝取了該種毒素，以致容易誘發肝癌。

另外，消委會亦提醒市民，食油脂肪酸有好壞之分，其中飽和脂肪酸和反式脂肪酸，都會增加體内壞膽固醇水平，增患心血管病風險。在煮食油炸時，如出現以下情況，建議將食油棄置並及時更換食油：

  • 當油炸用食油顏色明顯變深。
  • 出現明顯油膉味。
  • 於油炸溫度出現冒煙或油炸時出現不易消散的奶白色泡沫。

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