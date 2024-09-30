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東張西望丨港婦遊濟州汗蒸幕打卡被捕　滯留韓國街頭痛哭：冇人幫到我

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發布時間： 2 小時前

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港婦在韓國濟州旅遊時，於汗蒸幕影相打卡惹官非。

【東張西望 / 韓國 / 濟州 / 汗蒸幕】TVB《東張西望》在日前報道港婦劉太（化名）在今年7月與朋友隨旅行團到韓國濟州旅遊，可是劉太在旅行期間到汗蒸幕時影相打卡，壞疑拍到多名女子裸體，結果當場被捕並禁止離境，惹上官非，孤身滯留濟州到今，官司仍未有解決跡象，回港無期。

事件經報道後引起網上熱烈討論，《東張西望》派出主持梁菁琳飛到濟州島採訪劉太，進一步夠了解事件。

東張西望丨入境處跟進滯留南韓濟州3個月港婦　涉汗蒸幕影相打卡惹禍被控候審未有歸期

《東張西望》主持梁菁琳飛到濟州島採訪因為影相打卡惹禍的劉太。

東張西望丨憂心藥物及衣服不吹

現時達劉太住在由旅行社安排的酒店內，因為她患有糖尿病，故此劉生託《東張西望》幫忙帶藥給太太。同時，劉太表示現在最缺乏的是衣服，因當地開始轉冷，故她擔心自己禦寒食物不足，而攝製組亦代劉生帶衣服給劉太。

至於平日如何打發時間，劉太表示因言語不通而且財政預算有限，故平時只能在街上行消磨時間，平時用膳只能在酒店附近一間懂得中文的平民化餐廳解決。

由於官司仍未解決又不能離境，劉太身心疲累，失眠導致頭痛。東張得知近日劉太生日，所以請她吃豐富的生日大餐，不過離開餐廳之後又再擔心並哭起來。

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東張西望丨劉生劉太盼早有審判

在訪問期間，劉太多次痛哭並表示：「自己個心好唔舒服，冇錢（交）罰（款），又話要推，又話要等，等到唔知幾時先上法庭，搞到自己晚晚都瞓唔着，又搞到自己個頭又痛，好似周身唔舒服咁樣囉。自己都唔知點樣，真係好痛苦，我自己覺得咁樣，好痛苦。」

因為《東張西望》製作隊得知劉太剛過生日，故請劉太吃燒肉大餐慶生，當是給予支持。

可是在飯後，劉太心情卻又突然激動起來，坐在路邊痛哭稱：「覺得冇人幫到我，自己一個人，搞到個心口好痛。」同時無奈表示希望事件盡快完結：「要判就判，要罰就罰。」

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東張西望丨將探討事件內情

之後，劉太回酒店透過視像會議與在香港的劉生對話，她再次認自己做錯事，可是不知為何審判卻一直一拖再拖，夫婦同示希望盡快審判了結此事。

同時，在昨晚《東張西望》預告，今晚將進一步探討事件內情、劉太滯留原因等。

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