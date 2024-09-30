家庭教育｜凌文龍為讀演藝向家人借錢　試過捱窮以演戲彌補夢想

▲ 小龍在《惡人當道》中首度飾演反派，他笑言可能是導演發覺到他有很多邪惡的想法。（梁樂欣攝）

凌文龍（小龍）早前演出關文軒（Mandrew）執導的電影《惡人當道》，並獲選為「香港電影巡禮2024：馬來西亞站」展映作品，小龍和導演雙雙赴大馬交流電影文化，並接受專訪談及自身對親情感受。

《惡人當道》是香港電影工者總會開拍的第一部電影，在江湖電影包裝下探討多個社會問題，包括地產霸權、未婚媽媽、販毒等，讓觀眾反思惡人的成因。

▲ 凌文龍、關文軒以及《臥底的退隱生活》的謝安琪和高子彬齊齊現身開幕首映。

作為「香港電影巡禮2024：馬來西亞站」放映的其中一部電影，第一次於大銀幕飾演反派的小龍在當地首度觀看自己的作品，並親身與現場觀眾交流分享。「很想知道大馬的文化，當地觀眾如何去看一部電影。能夠帶自己的作品出去，或跟不同國家的藝術家合作，這些機會對我來說是很珍貴、很過癮。」

首次到訪馬來西亞的關文軒說：「第一個感覺是原來這裏可以用廣東話溝通，很親切。我們去了其中一間大學訪談，跟喜歡電影的同學交流，發覺他們很熱情，亦很投入於電影製作，對此感到很好奇，令我對他們的印象很深刻。」

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紀錄片導演轉拍電影

關文軒和小龍同樣是畢業於演藝學院，並在電視電影學院主修導演。「當時我一直想成為一個電影導演，至今沒有改變，但在學院的學習過程，令我發現一紀錄片很有趣。它很複雜，很難拍得好。我有一段很長的時間在加拿大成長，回港讀電影時，有搭巴士、地鐵可以看見很多不同的階層，拍紀錄片是我一個好好的藉口，可以利用這個機會去探索更多人和事。我沒辦法認識你，但拍紀錄片可以令我認識其他人，這不是一種突然的轉變，是我對自己一種訓練的過程。」

▲ 凌文龍等一眾演員出席和拉曼理工大學影視學系學生的分享會。

曾拍過30多部紀錄片的Mandrew，今次轉換航道挑戰劇情片。「寫劇本時是以紀錄片的養份作基礎，江湖電影是一個標籤，自己看過很多經典反派，終於可以親手寫一個。現時的觀眾水平很高，到底如何寫一個更加複雜的反派，而非擺明在鏡頭前是一個壞人的反派呢？戲中亦提及新舊的對立，即『黑哥』姜皓文與其他大佬是老一派，他們需要面對新一派（黑幫），如何將兩者很具體地呈現出來？」

他補充：「以前的戲正邪對立比較分明，從所謂壞角色如Joker的角度去看。過往我們只用某角度去看一件事，忽略了一些盲點。其實社會環境根本提供不到資源給某些人，令人將自己推到去極致。惡人可能甚至不是一個人，而是一個大環境、氣候容許有人從善良人群中，慢慢演變成對立面。奸角要給自己一個很清晰的理由，令他不覺得自己奸。主觀來說，他肯定不覺得自己奸，要找到這個人的盲點。」

▲ 凌文龍等一眾演員出席和拉曼理工大學影視學系學生的分享會。





更換演出平台

從舞台劇走到大銀幕，縱然轉換了演出平台，凌小龍說仍是以演員身份跟觀眾見面。「工作模式不同，適應的工作模式真的有別。至於是否適合則是一種生態轉變，也是一種訓練。我知道自己有局限，如外形問題，不是高大靚仔。不過，h第一次拍畢《黃金花》後，大家都會想看我演不同的角色，這可能是一個優勢。」身旁的Mandrew隨即說：「我覺得小龍沒有限制，有更大的限制是演員演技不好。」

是次接拍《惡人當道》，小龍興奮說：「在傾談的時候，我們去找這個角色背後設定，為甚麼他會這樣。有些篇幅是他與家人之間的關係，以及新舊的對立。可能因為小時候一些經歷，令他很需要一種權力去證明自己，為了達到某位置而不擇手段，這跟家庭有很大影響。」戲中的Happy擁有一名心臟科權威的醫生爸爸，是社會眼中贏在起跑線的少數，他卻如籠中鳥失去自由，長大後決定要開設零食店售賣以前爸爸不讓他吃的糖果，之後更做盡壞事。

▲ 小龍在《惡人當道》中首度飾演反派

金錢與自由

問到小龍會選擇金錢還是自由？他回答：「錢我又要，自由我又要！有錢但不能去旺角、不能吃糖，很難選擇。選有錢吧，心態可以再調整。反正我窮的時候都需要調整心態，那就在有錢的情況下再調整。」

他又分享：「小時候家中沒錢，又管教得嚴。10多歲做茶餐廳幫補家人，過程中認識很多人，我想跟做演員有點關係，即喜歡了解人。中學時期參加了Drama Club，自己做到加上有掌聲，便會很滿足。讀APA時，當然都要借錢讀書，令家人有少許不開心。記得第一次演一個比較主要的角色，我連買票請家人來看的錢都沒有。」

▲ 小龍在旅程的最後一天，由當地工作人員帶領前往著名夜市觀光，更獲炒粿條小食攤的店主信任，讓他體會在路邊「炒粉」的感受。

Mandrew則會選擇自由：「我其實很喜歡吃苦，覺得自己是幸福的，不是很有錢，但有時有些經歷是好事。可能我做導演，會想獲得很多經歷作為創作養分。拍電影就是要窮！」他又謂：「以前想做農夫，甚至在大學曾修讀農務系。之後讀了經濟，很喜歡那個世界。可能我選從事農務會變得很有錢，有很大產業；又可能我窮到不會去考慮拍戲。」最後他們都是選擇了向夢想邁進，便是為電影業效力。

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