  • 32°C
香港時間：2024930日 (一) 12:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家庭教育｜凌文龍為讀演藝向家人借錢　試過捱窮以演戲彌補夢想

休閒消費

撰文： 梁樂欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 5 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

小龍在《惡人當道》中首度飾演反派，他笑言可能是導演發覺到他有很多邪惡的想法。（梁樂欣攝）

凌文龍（小龍）早前演出關文軒（Mandrew）執導的電影《惡人當道》，並獲選為「香港電影巡禮2024：馬來西亞站」展映作品，小龍和導演雙雙赴大馬交流電影文化，並接受專訪談及自身對親情感受。

《惡人當道》是香港電影工者總會開拍的第一部電影，在江湖電影包裝下探討多個社會問題，包括地產霸權、未婚媽媽、販毒等，讓觀眾反思惡人的成因。

凌文龍、關文軒以及《臥底的退隱生活》的謝安琪和高子彬齊齊現身開幕首映。

作為「香港電影巡禮2024：馬來西亞站」放映的其中一部電影，第一次於大銀幕飾演反派的小龍在當地首度觀看自己的作品，並親身與現場觀眾交流分享。「很想知道大馬的文化，當地觀眾如何去看一部電影。能夠帶自己的作品出去，或跟不同國家的藝術家合作，這些機會對我來說是很珍貴、很過癮。」

首次到訪馬來西亞的關文軒說：「第一個感覺是原來這裏可以用廣東話溝通，很親切。我們去了其中一間大學訪談，跟喜歡電影的同學交流，發覺他們很熱情，亦很投入於電影製作，對此感到很好奇，令我對他們的印象很深刻。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
馬圈靚媽｜馬評人莎拉誕孖仔極速修身　講馬重數據教仔具理財觀：學會做選擇

紀錄片導演轉拍電影

關文軒和小龍同樣是畢業於演藝學院，並在電視電影學院主修導演。「當時我一直想成為一個電影導演，至今沒有改變，但在學院的學習過程，令我發現一紀錄片很有趣。它很複雜，很難拍得好。我有一段很長的時間在加拿大成長，回港讀電影時，有搭巴士、地鐵可以看見很多不同的階層，拍紀錄片是我一個好好的藉口，可以利用這個機會去探索更多人和事。我沒辦法認識你，但拍紀錄片可以令我認識其他人，這不是一種突然的轉變，是我對自己一種訓練的過程。」

凌文龍等一眾演員出席和拉曼理工大學影視學系學生的分享會。

曾拍過30多部紀錄片的Mandrew，今次轉換航道挑戰劇情片。「寫劇本時是以紀錄片的養份作基礎，江湖電影是一個標籤，自己看過很多經典反派，終於可以親手寫一個。現時的觀眾水平很高，到底如何寫一個更加複雜的反派，而非擺明在鏡頭前是一個壞人的反派呢？戲中亦提及新舊的對立，即『黑哥』姜皓文與其他大佬是老一派，他們需要面對新一派（黑幫），如何將兩者很具體地呈現出來？」

他補充：「以前的戲正邪對立比較分明，從所謂壞角色如Joker的角度去看。過往我們只用某角度去看一件事，忽略了一些盲點。其實社會環境根本提供不到資源給某些人，令人將自己推到去極致。惡人可能甚至不是一個人，而是一個大環境、氣候容許有人從善良人群中，慢慢演變成對立面。奸角要給自己一個很清晰的理由，令他不覺得自己奸。主觀來說，他肯定不覺得自己奸，要找到這個人的盲點。」

凌文龍等一眾演員出席和拉曼理工大學影視學系學生的分享會。



更換演出平台

從舞台劇走到大銀幕，縱然轉換了演出平台，凌小龍說仍是以演員身份跟觀眾見面。「工作模式不同，適應的工作模式真的有別。至於是否適合則是一種生態轉變，也是一種訓練。我知道自己有局限，如外形問題，不是高大靚仔。不過，h第一次拍畢《黃金花》後，大家都會想看我演不同的角色，這可能是一個優勢。」身旁的Mandrew隨即說：「我覺得小龍沒有限制，有更大的限制是演員演技不好。」

是次接拍《惡人當道》，小龍興奮說：「在傾談的時候，我們去找這個角色背後設定，為甚麼他會這樣。有些篇幅是他與家人之間的關係，以及新舊的對立。可能因為小時候一些經歷，令他很需要一種權力去證明自己，為了達到某位置而不擇手段，這跟家庭有很大影響。」戲中的Happy擁有一名心臟科權威的醫生爸爸，是社會眼中贏在起跑線的少數，他卻如籠中鳥失去自由，長大後決定要開設零食店售賣以前爸爸不讓他吃的糖果，之後更做盡壞事。

小龍在《惡人當道》中首度飾演反派

金錢與自由

問到小龍會選擇金錢還是自由？他回答：「錢我又要，自由我又要！有錢但不能去旺角、不能吃糖，很難選擇。選有錢吧，心態可以再調整。反正我窮的時候都需要調整心態，那就在有錢的情況下再調整。」

他又分享：「小時候家中沒錢，又管教得嚴。10多歲做茶餐廳幫補家人，過程中認識很多人，我想跟做演員有點關係，即喜歡了解人。中學時期參加了Drama Club，自己做到加上有掌聲，便會很滿足。讀APA時，當然都要借錢讀書，令家人有少許不開心。記得第一次演一個比較主要的角色，我連買票請家人來看的錢都沒有。」

小龍在旅程的最後一天，由當地工作人員帶領前往著名夜市觀光，更獲炒粿條小食攤的店主信任，讓他體會在路邊「炒粉」的感受。

Mandrew則會選擇自由：「我其實很喜歡吃苦，覺得自己是幸福的，不是很有錢，但有時有些經歷是好事。可能我做導演，會想獲得很多經歷作為創作養分。拍電影就是要窮！」他又謂：「以前想做農夫，甚至在大學曾修讀農務系。之後讀了經濟，很喜歡那個世界。可能我選從事農務會變得很有錢，有很大產業；又可能我窮到不會去考慮拍戲。」最後他們都是選擇了向夢想邁進，便是為電影業效力。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

美麗40路｜44歲童顏單親媽育成兩女大學畢業　Florrie歷盡教女辛酸悟出成功育兒法
15:00 2024/09/29
美麗40路｜44歲童顏單親媽育成兩女大學畢業　Florrie歷盡教女辛酸悟出成功育兒法
育兒心得︱兒子吵著吃泡麵起爭執　媽媽轉念化解危機重拾溫馨
今日 12:00
育兒心得︱兒子吵著吃泡麵起爭執　媽媽轉念化解危機重拾溫馨
正能量｜ 戶戶送X聖雅各福群會推手機工作坊　助長者掌握科技應用
16:54 2024/09/26
正能量｜ 戶戶送X聖雅各福群會推手機工作坊　助長者掌握科技應用

你可能感興趣

美麗40路｜44歲童顏單親媽育成兩女大學畢業　Florrie歷盡教女辛酸悟出成功育兒法
15:00 2024/09/29
美麗40路｜44歲童顏單親媽育成兩女大學畢業　Florrie歷盡教女辛酸悟出成功育兒法
育兒心得︱兒子吵著吃泡麵起爭執　媽媽轉念化解危機重拾溫馨
今日 12:00
育兒心得︱兒子吵著吃泡麵起爭執　媽媽轉念化解危機重拾溫馨
正能量｜ 戶戶送X聖雅各福群會推手機工作坊　助長者掌握科技應用
16:54 2024/09/26
正能量｜ 戶戶送X聖雅各福群會推手機工作坊　助長者掌握科技應用
正能量 家庭教育 電影 導演 演員 文娛藝術

最高瀏覽

打風預測│超強颱風山陀兒闖港800公里範圍　料北風逐漸增強
打風預測│超強颱風山陀兒闖港800公里範圍　料北風逐漸增強
急症室最長等候時間（09月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月30日 時間12:05）
美麗40路｜44歲童顏單親媽育成兩女大學畢業　Florrie歷盡教女辛酸悟出成功育兒法
美麗40路｜44歲童顏單親媽育成兩女大學畢業　Florrie歷盡教女辛酸悟出成功育兒法
誤食藥物｜4歲兒子被母餵食草藥丸後不治　母親涉虐兒被捕
誤食藥物｜4歲兒子被母餵食草藥丸後不治　母親涉虐兒被捕
安全風險│比亞迪(BYD)召回近10萬輛電動車包括海豚型號　存電容器過熱起火等安全隱患
安全風險│比亞迪(BYD)召回近10萬輛電動車包括海豚型號　存電容器過熱起火等安全隱患