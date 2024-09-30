哈利波特｜「麥教授」Maggie Smith 逝世享年89歲　粉絲齊聚霍格華茲高舉魔杖致敬

【哈利波特/名人逝世/英國/瑪姬史密斯/麥教授/奧斯卡最佳女主角/女爵士勳章】英國資深女演員瑪姬史密斯（Maggie Smith）於9月27日早上在倫敦的醫院安詳辭世，享年89歲。瑪姬史密斯因影視成就傑出而獲英國女王授予女爵士勳章，無論是劇集《唐頓莊園》（Downton Abbey），或於《哈利波特》（Harry Potter）電影系列中飾演麥教授（Minerva McGonagall）深入民心。曾和她合作的《哈利波特》演員紛紛緬懷，影迷們更再度齊聚奧蘭多環球影城的霍格華茲城堡外高舉魔杖致意。

哈利波特｜瑪姬史密斯兒孫女陪伴下安詳離世

瑪姬史密斯的兩位兒子，托比史蒂芬斯（Toby Stephens）、克里斯拉金（Chris Larkin）稍早發出聲明指出，瑪姬史密斯英國時間27日清晨在醫院內安詳離世，最後一刻有眾多兒孫女陪伴，大家都為了失去一位非凡的母親或是祖母感到悲慟。該聲明提到，瑪姬史密斯相當重視隱私，亦特此向醫院優秀的人員不遺餘力的照顧及付出致謝，也期盼各界能在此刻尊重家屬隱私。

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哈利波特｜​​瑪姬史密斯學生時期開始舞台生涯

生於1934年瑪姬史密斯，演藝生涯始於學生時期，最早在牛津劇院表演，首次作是1952年於百老匯劇院上映的《New Faces of '56》，接下來的數十年，她都在電影、電視和舞台劇幾個界別兩邊走。她在1969年憑電影《The Prime of Miss Jean Brodie》獲得奧斯卡最佳女主角獎，這部電影讓她的才華得到了國際認可。

粉絲高舉魔杖致敬 《哈利波特》「麥教授」逝世享年89歲1978年，她又以《California Suite》獲得奧斯卡最佳女配角獎，成為影壇的佼佼者。

哈利波特｜瑪姬史密斯曾罹癌仍堅持拍攝

隨後，她在英國熱門劇集《唐頓莊園》中飾演的Violet Crawley一角，讓她獲得了更多年輕觀眾的喜愛。她的演藝生涯中，曾多次獲得東尼獎、金球獎及艾美獎等多項殊榮，並在1990年被英女王伊莉莎白二世授予女爵士勳章，表彰她對藝術的貢獻。

她自2001年拍攝《哈利波特》演出「麥教授」一角紅遍全世界，不過卻在74歲時不幸罹患乳癌，但她仍然堅持拍攝。後來也在接受治療後，重回片場繼續演出。

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哈利波特｜眾星留言悼念

瑪姬史密斯的去世引起了廣泛的悼念，尤其是在《哈利波特》系列的演員中。丹尼爾域基夫（Daniel Radcliffe）也難過表示，「真的很讓人傷心，她是史上最有才華的女性之一」，也回憶道第一次見面瑪姬史密斯時，他才年僅9歲，第一次拍攝相當緊張的他，多虧有瑪姬史密斯才讓他放鬆了下來，「我真的很幸運能夠在接下來的10年，與她一起在《哈利波特》系列電影中合作。」

愛瑪華生（Emma Watson）在社交媒體上分享了與瑪姬的合照寫道︰「她永遠是我在《哈利波特》內最喜歡的老師。因她讓我想起自己的母親，她也是一位教師。」並感謝她所帶來的美好回憶。

《哈利波特》的官方社群也發文大讚她是「麥教授」的不二人選，系列作者JK羅琳發文感嘆：「我總認為，她會永遠活著。安息吧，瑪姬史密斯女爵士。」影迷則維持《哈利波特》電影中重要演員過世的傳統，在奧蘭多環球影城的霍格華茲城堡外進行高舉魔杖的儀式，場面動人。

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