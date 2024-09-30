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中耳炎丨古巨基突患急性中耳炎　右耳聽力降一半退出內地歌唱節目

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【古巨基／中耳炎／右耳／耳膜／耳鳴／耳瘡／病毒】古巨基日前於社交平台上發佈患急性中耳炎消息，因此需緊急煞停工作，包括退出內地綜藝節目《我們的歌》。古巨基表示，目前已看專科醫生，對方指他的右耳膜及周圍發炎紅腫有耳瘡，診斷為急性中耳炎，屬感染病毒所致，而且估計右耳當時聽力下降了一半，因此無可奈何下，只好退出節目，並對受影響劇組深感抱歉。

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古巨基昨日（29日）於社交平台上仔細交代病發經過: 

26號晚上洗澡後沒多久，突然感到右耳很刺痛並且聽覺模糊....第二天醒來，情況依然，便立即前往專科醫生求診。

醫生檢查並在我耳內擷取圖片後，發現我右耳膜及周圍發炎紅腫有耳瘡，診為急性中耳炎，屬感染病毒所致。

古巨基表示，當時醫生估計他的右耳聽力已下降了一半，建議他除了用藥之外還必需要休息。不過，儘管明知會對耳朵帶來風險，惟心繫工作的他仍堅持於周五傍晚，與太太飛往上海直奔錄影棚，為《我們的歌》綵排，並如常雙耳戴耳機，綵排約一小時。

但回到飯店後，古巨基卻發現病情似乎開始惡化:

回到飯店後，右耳感覺疼痛和耳鳴，聽力比之前情況變得更弱以及因聽力不平衡導致暈眩，太太看著這情況有點擔心。在這個病況下，除了沒有把握作正常表演外，還有擔心長遠創傷留下後遺症的風險。

古巨基指多番考量下，其經理人和他最終只能向《我們的歌》劇組提出退出節目的請求，以免影響節目的線上直播。他亦向受影響的劇組、歌手及失望的歌迷致歉，並承諾會盡快康復，再為大家帶來他的音樂和舞台。

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急性中耳炎常見徵狀

根據衛生署資料，中耳是位於鼓膜後面的那個充滿空氣的空間，連接外耳和內耳的結構。由於位處頭部較深入位置，中耳平常不太受注意。但因與鼻咽相通，中耳容易受上呼吸道的健康情況影響；而中耳鄰近頭部重要的部分，中耳的疾病有機會引起嚴重的併發症。

急性中耳炎的常見徵狀為：

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治療方面，醫生會按患者的病程需要處方抗生素、抗敏藥及通鼻噴劑等，患者應按照指示使用藥物。抗生素可在短時間內減輕耳痛，消除感染則需要較長時間。未完成整個療程便自行停藥，有機會導致產生抗菌素耐藥性。

若患者有嚴重耳痛或出現併發症，醫生可能需要進行刺穿耳膜，疏導膿液以紓緩患者的不適，小孔一般在數天內癒合，不會在耳膜鼓造成損傷或留下明顯疤痕。即使急性中耳炎的炎症已消退，膿液仍可能在中耳積聚，影響聲音傳導功能而令聽力下降，聽力一般可於四至六個星期內恢復正常。若聽覺長時間未有好轉，醫生可能需要進行刺穿耳膜或植入中耳通氣管，以疏導積液，加快中耳康復。

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