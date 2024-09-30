靚媽精明眼｜茶皇殿國慶推$1歎乳豬/燒鵝皇/走地雞　鮑魚海鮮餐享7折優惠【附詳情】

▲ 茶皇殿推出兩大「同賀國慶」優惠，於指定日子光顧即可以震撼價$1享受到三選一燒味，當中包括大受歡迎的乳豬！

【靚媽精明眼/國慶優惠/國慶餐廳優惠/國慶好去處/國慶美食/國慶慶祝餐廳】踏入國慶假，一家人去酒樓食飯最應節！為了令更多港人留港消費，不少餐廳推出極吸引的優惠吸引客人。一木飲食集團旗下的酒樓「茶皇殿」推出兩大「同賀國慶」優惠，於指定日子光顧即可以震撼價$1享受到三選一燒味，當中更包括大受歡迎的乳豬，此外，店家更同時推出低至7折的鮑魚海鮮套餐。立即睇睇優惠詳情，相約三五知己一起歡聚。

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國慶餐廳優惠｜茶皇殿推優惠慶祝國慶

茶皇殿是一間新派粵菜式的酒樓，在香港共有八間分店、遍佈在九龍及新界地區。日前，其Facebook專頁宣佈為慶祝國慶，由10月1日至31日將會推出兩大優惠，包括$1嘆「燒味三選一」、7折價享用4人及8人餐。

國慶餐廳優惠｜1蚊歎燒味三選一

優惠「燒味三選一」，3款可選的燒味有燒鵝皇、乳豬及走地雞，燒味份量會根據每桌食客人數而定。此優惠只限於星期一至五晚市堂食，公眾假期除外，不可與其他優惠同時使用，另收茶芥及加一服務費，數量有限、售完即止。

茶皇殿燒鵝皇 2-4位限購1/4隻 5-8位限購半隻 9位以上限購1隻 極品乳豬 2-4位限購1/4隻 5-8位限購半隻 9位以上限購1隻 清遠走地雞 2-3位限購半隻 4-9位限購一隻 10位以上限購2隻

▲ 茶皇殿推出7折套餐優惠，包括$688的4人「火焰燉湯滋補國慶套餐」及4人「鮑魚海鮮套餐」等。（facebook圖片）

國慶餐廳優惠｜7折套餐

「茶皇殿」推出的7折套餐優惠方面，分別有三款選擇，包括$688（原價$988）的4人用「火焰燉湯滋補國慶套餐」、$688（原價$988）的4人用「鮑魚海鮮套餐」及$1288（原價$1888）的8人用「珍寶虎蝦螺頭套餐」。

套餐優惠只限堂食散座用，如果包房是不可點。除了指定日子外，此優惠適用於星期一至日及公眾假期，包括國慶及重陽假期，而星期六日及假期需另加$38，另收茶芥及加一服務費。

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