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好人好事︱大埔女學生遇校園欺凌欲輕生天橋徘徊　港男「諗多一步」化身樹洞救回一命

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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大埔女學生遇校園欺凌欲輕生天橋徘徊，港男「諗多一步」化身樹洞救回一命。

【校園欺凌/輕生/自殺/女學生/天橋徘徊/大埔/好人好事/精神健康】好在有你！日前，一名港男路經大埔運頭塘時，發現一名女中學生在天橋徘徊，直覺不妥，於是上前詢問，揭發該名女學生遭遇校園欺凌欲輕生；暖心港男即時化身「樹洞」，與女學生談心，最終順利讓其平復心情，挽回一條寶貴生命。

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Healthy Life｜下雨天飛蟻入屋恐變白蟻 解構3大家中黑點 教2招自救法

港男於Facebook群組「大埔 TAI PO」發文講述事件經過，表示事發於9月27日下午，他路經大埔運頭塘，發現有一名年約十四五歲的女生站在行人天橋，徘徊了十幾分鐘。港男直覺告訴他，該名女生「好似想自殺」，他頓時陷入天人交戰，「本來我都諗住走，唔好理人咁多事」，但最終他還是忍不住上前詢問。

揭發女學生遇校園欺凌欲輕生

港男一開始上前詢問女生是否迷路，但聊多兩句後，女生主動向其傾訴稱「喺學校唔開心俾人恰，想自殺」。

得知緣由後，港男即時化身「樹洞」，繼續與對方談心。最後，女學生心情得到平復，港男再將對方平安送回家。他事後感慨：

我真係覺得自己做咗件好事，真係希望而家啲細路唔好咁容易諗去自殺。

網民：好心會有好報！

港男的暖心之舉獲網民盛讚，紛紛感謝他在危急關頭「諗多一步」，救下了一條寶貴生命：

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香港欺凌率冠全球

香港校園欺凌問題日趨嚴重。根據香港幼兒教育及服務聯會於9月11日發布高小學童校園欺凌調查結果，揭示高達逾3成學童曾被欺凌，當中22.1%想自殘，16.8%更想自殺；還有51.4%學童則曾在學校目睹欺凌。

另外，據國際學生能力評估計劃（PISA）2017年調查，本港32.3%學生曾被欺凌，屬72個國家或地區中最多，較台灣高3倍、美國高1倍，但每校社工寥寥可數，難應付眾多個案。香港幼兒教育及服務聯會創辦人及總幹事程德智呼籲，政府應向學校提供更多資源，助建立健全防欺凌機制、設立匿名舉報渠道等，亦要嚴懲欺凌者，如逐他們出校等。若有學生被嘲笑玩弄、經常不上學、成績突然退步、在分組和調位時被孤立等，教師亦應多作關注。

精神科醫生：被欺凌者恐致多種精神病

精神科專科醫生陳蔓蕾指，欺凌情況令人震驚，但並非每個小朋友能得心應手解決欺凌，很多人更或選擇復仇，倘未有及時處理將變成更嚴重問題，例如受害者會輟學、不能正常社交，甚至走上犯罪之路，「唔係小朋友自己打交、自己解決，大個就無事。」

她續指，每個人都是自小建立價值觀，故年紀越小時遭受欺凌影響越大。受害者不但有機會患上抑鬱症、有自殺傾向、自信心低等，亦或將欺凌經歷與現實掛鈎，被創傷後壓力症、社交恐懼、強迫症等纏繞數十年，無法正常生活。

她舉例指，有個案在高小和初中時被恥笑欺凌，成年後仍害怕看到成群結隊的學生，外出時會特意避開；有被欺凌者則出門必定戴帽和耳機，搭地鐵行樓梯腳震，亦不敢上課和逛商場。而SEN學童缺乏表達能力，當遇到欺凌卻不能透過言語發洩或表達，便有機會出現過激暴力，繼而被家長責罵、令家庭破裂等，情況更嚴重。

研究：6大特質易被校園欺凌

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根據學生支援網絡計劃的資料，受欺凌的學童可能會出現抑鬱或自殺傾向，日常生活表現得心神恍惚、專注力及集中力下降，感到嚴重的心理威脅、擔心被攻擊，或感到憤怒、無奈、傷心及沮喪，難以對人產生信任，自尊感下降等。

如家長希望協助孩子避免成為被欺凌對象，則必定要留意以下3招：

  • 透過訓練提升語言表達能力，強化說話時的信心、敢於表達個人感受。
  • 強化社交技巧、增加成功的社交經驗，在班上建立穩固而健康的社交圈子。
  • 保持正向親子關係，耐心地聆聽孩子需要、減少批判、協助緩和情緒。

雖然家長未能在學校觀察子女與同儕的互動，但也可以透過以上方法，盡早協助子女適應校園生活、改善溝通、融入同儕。如有發現子女行為異常情況，就要及早向專業人士尋求協助。

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