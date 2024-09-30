星二代｜張繼聰拍片曬7歲女孝順做家務　曝光4千呎豪宅擁無敵海景+私人泳池+花園

▲ 張繼聰謝安琪一家四口住4千呎豪宅，擁無敵海景、私人泳池及花園。

【星二代/張繼聰/謝安琪/豪宅/獨立屋/比華利山別墅/大埔】藝人張繼聰（Louis）與謝安琪（Kay）是圈中出名的恩愛夫妻，二人育有16歲大仔張瞻及7歲細女張靖（Kakaball），一家四口居住大埔比華利山別墅的4千呎獨立屋。近日張繼聰在社交平台Instagram分享片段，內容是愛女乖乖做家務，幫忙清洗花園和落地玻璃窗，令他不禁表示「爸爸好感動」，就連太太謝安琪也現身留言「我個女真係好乖」。

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張繼聰謝安琪｜拍片曬7歲女做家務

張繼聰於IG分享片段，記錄細女張靖幫忙做家務，可見她手持工具在戶外花園洗地，然後在工人姐姐幫忙下清潔落地玻璃窗。張繼聰將過程一一拍下並剪接，然後配上《阿信的故事》的主題曲《信》作為背景音樂，又加上歌詞。他在帖文中寫道，「爸爸好感動，好開心 真乖..... 轉頭幫我執埋間房 #養兵千日」。

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帖文一出引來不少藝人和網民留言，紛紛大讚張靖孝順，張繼聰太太謝安琪亦現身留言，「我個女真係好乖」。

張繼聰謝安琪｜一家四口住4千呎比華利山別墅

據悉，張繼聰和謝安琪於2008年金融海嘯時，以1,200萬低價買入現時居住的大埔比華利山別墅，全屋面積約4,000呎。由於屋苑遠離市區，私隱度極高，同區也有不少圈內人居住，如陳豪、徐淑敏（現名徐菁遙）、楊怡（現名楊茜堯）等。

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▲ 張繼聰和謝安琪育有16歲大仔張瞻及7歲細女張靖。（IG圖片）

謝安琪向來喜愛米白色，一家四口的溫馨大宅亦以米白色為主調，風格簡約高雅，擁有超高樓底，加上落地大玻璃，空間十分寬敞，並可望到無敵大海景，風景優美，每一角落都是打卡位。

張繼聰一家居住的豪宅除了擁有戶外花園，當中設有私人泳池，閒時可讓妻女暢泳，而客廳有足夠的空間讓一對仔女周屋跑。

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事實上張繼聰是暖爸一名，花盡心思將家裡打造成遊樂園，除了父女輪住玩「騎馬仔」外，熱愛籃球的阿聰為愛女打造迷你籃球場，從早前謝安琪分享的短片所見，細女張靖於彈床上跳起射籃，完全遺傳了爸爸的運動基因。

太太謝安琪亦十分有心思，在家裡打造一個小花園，讓女兒幫忙淋花。此外早前她分享一條母女整蛋糕的短片，大眾焦點放在巨型廚房上，除她們使用的超長料理枱外，後面更整齊放滿不同廚具，連同雪櫃、旁邊的小型梳化及椅子，統統都是白色，美得像一間咖啡店。

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