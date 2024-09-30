韓國旅遊丨留學港生分享韓國旅行禁忌 　韓國人重私隱手機必有一設定

▲ 港婦因在韓國拍照事件，而滯留當地。

七月初，一名 60多歲香港婦人前往南韓濟州島旅遊期間，到訪當地的汗蒸幕，因以手機拍照，被指拍攝了其他場內人士的裸體，引發其他顧客不滿，並報警將她拘捕，因調查未完，當地警方申請限制港婦出境，其護照亦被扣留，至今審訊未完，因而滯留當地，事件引起不少人關注。

事實在不同國家或地區，當地都有傳統禮儀和習俗，若遊人不小心犯禁，都被視為不禮貌行為，像今次濟州島事件，當事人更因此惹了官非，更是罕有事件，相信會令不少人以此為鑑。

▲ 汗蒸幕更不能隨便拍照

在韓國，其中一一樣最大的生活禁忌，便是韓國人對私隱權保護度甚高，並有相關的肖像權法例已執行，因此若在公眾地方隨便拍攝途人，很可能會遭被拍者投訴，並經常會因此出現爭執事件。

有曾留學韓國的香港學生指：「韓國已經有實行有關肖像權的法例，所以平時如果有機會拍到其他人，一般要應該要打上馬賽克。」

她分享在韓國的手提電話，拍攝時一定會有拍攝聲音。「有次我搵路人幫手拍攝，對方驚訝我的電話相機沒有聲音，可能更加睇得出韓國十分注重私隱，防止其他人在不知情下被影相。」

因此，如果大家遊韓時，見到有漂亮OPPA或者女生，不要偷偷拍照，可以要保持禮貌前去詢問，不要成為偷拍者。

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