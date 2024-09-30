時尚速報｜Comme des Garcons聯乘兵分兩路　夥拍Nike+Hoka球鞋即日上架

時裝品牌與運動品牌的合作已成慣例，當中球鞋成為聯乘焦點，但最終成功與否？還有賴設計師本身會否將球鞋來個大改造，刻下來自日本的Comme des Garcons（CDG）可以說最好此道，即日上架的就分別找來Nike和Hoka，兵分兩路，擁抱不同客源。

Nike X Comme des Garcons Homme Plus花生騷上的球鞋

日本時裝品牌Comme des Garcons在Rei Kawakubo的領導下，每個系列都選擇不同的運動品牌以作聯乘，讓消費者各自對號入座，例如Junya Watanabe會選擇New Balance，Comme des Garcons Shirt系列會找來asics，至於主線Comme des Garcons Homme Plus男裝系列則以Nike為首。今年秋冬季裏，品牌選擇了Nike Max TL2.5鞋款。

▲ Comme des Garcons X Nike Max TL2,5球鞋，備有黑、白和黑白3種顏色選擇。（$2,899/Comme des Garcons/圖片品牌提供）

要追溯Nike Air Max TL 2.5源頭，它最初於2006年透過「Total Air」系列面世，當時以黑和銀以作配搭，同時Air氣墊外露。但落在「玲姐」手上，則以黑白色為基礎，而且將鞋底的Air氣墊隱藏，效果更是討好，當今年1月在時裝展上發表時已經被不少潮人視為今年秋冬必會引入的球鞋系列，今天正式上架，合共有黑白、黑和白3色選擇，大家還等甚麼？

Hoka X Comme des Garcons Black金色雙環

這一對作品其實推出了一段時間，但市場上比較少談論，亦可以說是CDG罕有地與HOKA合作的TC 1.0鞋款，亦是HOKA與越野跑者 Ruddy Trobrillant合作的鞋款，鞋身環繞條紋的單層網布和耐磨的Vibram Ecostep外底，最重要的是鞋孔加入金色圓環，雖然鞋身處完全沒有全何CdG字樣，但足夠听粉絲們蠢蠢欲動，香港方面，I.T推出幾乎完全售罄，反而Dover Street Market的官方網站亦見有售。

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產品查詢：Comme des Garcons（28695906）、shop.doverstreetmarket.com

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