  • 32°C
香港時間：2024930日 (一) 14:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

淘寶包郵︱淘寶10.1起滿¥99包郵到港限時3個月　留意1標籤享免費退貨【附教學】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

淘寶運香港終於免運費喇！

【淘寶/網購/淘寶包郵/淘寶包郵到港/免運費/退貨】喜歡淘寶的靚媽要注意！淘寶宣布由10月1日起將香港納為包郵區，推出「滿¥99包郵到港」服務，為期3個月。除了由8月已開始免運費的服飾外，這次包郵活動更涵蓋3C數碼、化妝護膚、家居收納、運動娛樂等人氣貨品。淘寶香港亦同步推出兩大限時優惠及香港跨境退貨服務，就算收到商品後不滿意，只要購買前留意1個標籤，就可享免費退貨服務，TOPICK附教學！

最新影片:

童學園
開學季｜幼兒開學難適應？　東華三院幼兒園度身訂造教顧方案成雙職家長後盾

淘寶香港8月宣布推行「大服飾全球包郵計劃」，為海外消費者提供高額運費補貼，只要在「服飾包郵」專區買滿¥99即可免運費包郵到港或送至自提點。日前，淘寶香港宣布由10月1日起會將「滿¥99包郵」活動擴展至所有類別，如網購數碼、化妝、護膚、家居收納及運動娛樂等產品滿¥99，即可享有包郵到港優惠，為期3個月，更橫跨雙11及雙12兩大促銷優惠期。

淘寶包郵到港︱滿¥99包郵到港注意以下5點：

1.手機程式中瀏覽「中國香港站」
2.揀選購買帶有「HK¥99包郵」標籤的商品或實際付款金額至¥99及以上
3.訂單的收貨地址必須位於「中國香港」
4.於「跨境段運輸方式」中選擇「官方直運或官方集運」
5.取貨方式為「自提」

淘寶包郵到港︱官方推出兩大優惠

除限時3個月免運費外，官方亦宣布推出兩大優惠，包括同樣於10月1日起，為所有淘寶新用戶準備¥300紅包，以及「逢星期六12pm搶免找數機會」，即是逢星期六中午12時，會向首1000名成功落單並完成支付的消費者贈送該筆訂單的免找數機會。

淘寶包郵到港︱「HK本地退」教學

加推「HK本地退」收貨15天內可退貨退款

此外，官方亦在香港同步推出「跨境退貨服務」，用戶在淘寶上購買帶有「HK本地退」標籤的貨品，在確認收貨15天內可發起退貨退款，經平台審核同意退貨申請後，即可預約上門取件或在自提點寄件，貨品退回至香港地區退貨倉驗收無誤後，即可收到退款。

「HK本地退」教學:

點擊圖片放大
+10
+9

「HK本地退」影片教學

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

馬圈靚媽｜馬評人莎拉誕孖仔極速修身　講馬重數據教仔具理財觀：學會做選擇
10:00 2024/09/29
馬圈靚媽｜馬評人莎拉誕孖仔極速修身　講馬重數據教仔具理財觀：學會做選擇
靚媽精明眼｜壽司郎快閃優惠藍鰭吞拿手卷買一送一　新增8款「嚴選二貫」雙拼壽司組合
10:45 2024/09/27
靚媽精明眼｜壽司郎快閃優惠藍鰭吞拿手卷買一送一　新增8款「嚴選二貫」雙拼壽司組合
靚媽精明眼｜TWIST名牌精選優惠低至1折　 $1,000即可入手Chloé/Tory Burch/Furla手袋
11:44 2024/09/27
靚媽精明眼｜TWIST名牌精選優惠低至1折　 $1,000即可入手Chloé/Tory Burch/Furla手袋

你可能感興趣

馬圈靚媽｜馬評人莎拉誕孖仔極速修身　講馬重數據教仔具理財觀：學會做選擇
10:00 2024/09/29
馬圈靚媽｜馬評人莎拉誕孖仔極速修身　講馬重數據教仔具理財觀：學會做選擇
靚媽精明眼｜壽司郎快閃優惠藍鰭吞拿手卷買一送一　新增8款「嚴選二貫」雙拼壽司組合
10:45 2024/09/27
靚媽精明眼｜壽司郎快閃優惠藍鰭吞拿手卷買一送一　新增8款「嚴選二貫」雙拼壽司組合
靚媽精明眼｜TWIST名牌精選優惠低至1折　 $1,000即可入手Chloé/Tory Burch/Furla手袋
11:44 2024/09/27
靚媽精明眼｜TWIST名牌精選優惠低至1折　 $1,000即可入手Chloé/Tory Burch/Furla手袋
淘寶 網購平台 網上購物 著數優惠

最高瀏覽

打風預測│超強颱風山陀兒闖港800公里範圍　料北風逐漸增強
打風預測│超強颱風山陀兒闖港800公里範圍　料北風逐漸增強
急症室最長等候時間（09月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月30日 時間12:05）
美麗40路｜44歲童顏單親媽育成兩女大學畢業　Florrie歷盡教女辛酸悟出成功育兒法
美麗40路｜44歲童顏單親媽育成兩女大學畢業　Florrie歷盡教女辛酸悟出成功育兒法
誤食藥物｜4歲兒子被母餵食草藥丸後不治　母親涉虐兒被捕
誤食藥物｜4歲兒子被母餵食草藥丸後不治　母親涉虐兒被捕
安全風險│比亞迪(BYD)召回近10萬輛電動車包括海豚型號　存電容器過熱起火等安全隱患
安全風險│比亞迪(BYD)召回近10萬輛電動車包括海豚型號　存電容器過熱起火等安全隱患