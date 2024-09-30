淘寶包郵︱淘寶10.1起滿¥99包郵到港限時3個月　留意1標籤享免費退貨【附教學】

▲ 淘寶運香港終於免運費喇！

【淘寶/網購/淘寶包郵/淘寶包郵到港/免運費/退貨】喜歡淘寶的靚媽要注意！淘寶宣布由10月1日起將香港納為包郵區，推出「滿¥99包郵到港」服務，為期3個月。除了由8月已開始免運費的服飾外，這次包郵活動更涵蓋3C數碼、化妝護膚、家居收納、運動娛樂等人氣貨品。淘寶香港亦同步推出兩大限時優惠及香港跨境退貨服務，就算收到商品後不滿意，只要購買前留意1個標籤，就可享免費退貨服務，TOPICK附教學！

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淘寶香港8月宣布推行「大服飾全球包郵計劃」，為海外消費者提供高額運費補貼，只要在「服飾包郵」專區買滿¥99即可免運費包郵到港或送至自提點。日前，淘寶香港宣布由10月1日起會將「滿¥99包郵」活動擴展至所有類別，如網購數碼、化妝、護膚、家居收納及運動娛樂等產品滿¥99，即可享有包郵到港優惠，為期3個月，更橫跨雙11及雙12兩大促銷優惠期。

淘寶包郵到港︱滿¥99包郵到港注意以下5點：

1.手機程式中瀏覽「中國香港站」

2.揀選購買帶有「HK¥99包郵」標籤的商品或實際付款金額至¥99及以上

3.訂單的收貨地址必須位於「中國香港」

4.於「跨境段運輸方式」中選擇「官方直運或官方集運」

5.取貨方式為「自提」

淘寶包郵到港︱官方推出兩大優惠

除限時3個月免運費外，官方亦宣布推出兩大優惠，包括同樣於10月1日起，為所有淘寶新用戶準備¥300紅包，以及「逢星期六12pm搶免找數機會」，即是逢星期六中午12時，會向首1000名成功落單並完成支付的消費者贈送該筆訂單的免找數機會。

淘寶包郵到港︱「HK本地退」教學

加推「HK本地退」收貨15天內可退貨退款

此外，官方亦在香港同步推出「跨境退貨服務」，用戶在淘寶上購買帶有「HK本地退」標籤的貨品，在確認收貨15天內可發起退貨退款，經平台審核同意退貨申請後，即可預約上門取件或在自提點寄件，貨品退回至香港地區退貨倉驗收無誤後，即可收到退款。

「HK本地退」教學:

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「HK本地退」影片教學

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