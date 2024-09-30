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腦梗塞︱《黑暗榮耀》宋慧喬「瘋媽媽」腦梗塞離世終年52歲　醫揭10大症狀+7類高危食物少吃

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 53 分鐘前

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《黑暗榮耀》宋慧喬「瘋媽媽」腦梗塞離世終年52歲！醫揭10大症狀+7類高危食物少吃。

【腦梗塞/腦出血/黑暗榮耀/朴志雅/宋慧喬/腦梗塞症狀/血管堵塞/腦中風/爆血管/高危食物】R.I.P！曾在全球熱播Netflix劇集《黑暗榮耀》中飾演宋慧喬「瘋媽媽」的實力派演員朴志雅，今日驚傳因腦梗塞離世消息，終年52歲，業界人士對此噩耗均深感惋惜。

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Healthy Life｜下雨天飛蟻入屋恐變白蟻 解構3大家中黑點 教2招自救法

據韓國媒體報道，朴志雅的親友透露：

她最近因腦梗塞倒下，在醫院接受治療，但未能恢復最終去世。 

而朴志雅的經紀公司Billions隨後亦發表聲明證實，朴志雅於30日凌晨2時50分，因不敵腦出血離世，終年52歲；葬禮將於10月2日上午10點舉行。對此，業界人士均深感惋惜：

她是一位對演戲充滿熱情的演員，她的離開實在令人難過。

《黑暗榮耀》瘋癲演技備受討論

朴志雅於2002年透過電影《海岸線》正式出道，在2022年和2023年Netflix熱播原創影集《黑暗榮耀》中，飾演宋慧喬（文同珢）的「酒鬼母親」鄭美熙一角，因瘋癲演技而備受討論。

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除了《黑暗榮耀》，作為韓國實力派演員，朴志雅還曾出演包括《鬼病院：靈異直播》、《紅丹心》、《呼吸》、《感官樂園》等作品；在電影《奇談》和《昆池岩》中飾演鬼魂角色，為觀眾留下了深刻印象。

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今年2月，朴志雅還出演過話劇《妻子》與觀眾見面，並在5月份參加了電影《Wonderland》的VIP首映會。怎料如今突如其來的噩耗，讓南韓娛樂圈及影迷感到震驚及不捨。

腦梗塞10大症狀

内地網紅外科醫生「鉛醫薔薇」曾在微博發文，提及10大腦梗塞症狀，包括：

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腦中風成因

腦神經科專科醫生李常威教授曾接受TOPick訪問時表示，中風是腦血管疾病，當血液運行至腦部出現不正常時，會導致腦細胞壞死，病發原因有二：

1. 缺血性中風（腦血管栓塞）

即急性中風，8成中風患者屬此類別。由於輸送血液到腦部的血管硬化，導致血管狹窄或閉塞，一般而言，是由於血塊或脂肪積聚血管所致。缺血性中風可及早防範，盡早治療更可減輕病情。

2. 出血性中風（腦出血）

俗稱「爆血管」，由於高血壓或腦血管疾病，導致腦血管破裂。有時中風血管栓塞，有可能一、兩個小時甚至幾分鐘內自行通回恢復，部分患者以為可以不理會，其實有機會引致大中風。

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7類食物少吃

中國註冊營養師谷傳玲引述研究提醒，有7類容易導致血管堵塞的食物，民眾平日應盡量少吃。

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