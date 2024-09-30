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人氣女團｜IVE限定店登陸又一城 入手官方周邊買滿$300送小卡

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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各位Dive（IVE粉絲名）準備好未？IVE限定店「IVE SWITCH POP-UP」現正登陸九龍塘又一城，大量打卡位和官方限定周邊任影任買，消費滿額仲送特別小卡！以下即睇入場攻略及產品詳情！

由Gaeul、Yujin、Rei、Wonyoung、Liz和Leeseo組成的IVE，是韓國新生代人氣女團。甫出道已憑《Eleven》、《Love Dive》、《I am》人氣曲3連爆，坐穩一線組合位置。於韓國及海外均擁超人氣的IVE，香港限定店開放首日已吸引近百粉絲入場撐偶像。

「IVE SWITCH POP-UP」選址有九龍塘，由即日起開放至10月23日。限定店以 IVE 第二張迷你專輯《IVE SWITCH》為主題，貫徹IVE夢幻華麗的絕美風格，另外特設必影的打卡位，成員以全黑造型現身，型格又甜美。

今次限定店聯乘LINE FRIENDS，與IVE共同創作角色「minive minini」。「minive minini」為IVE送給DIVE的禮物，6隻角色各代表不同成員，換衫毛公仔、 毛公仔服飾（舞台服及斗篷服）、鎖匙扣吊飾、小包、文具、小立牌及手機裝飾配件都有得賣，而且通通限定發售，想買的DIVE記得把握時間！

即睇限定店實境相：

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除此之外，限定店當然少不了成員周邊，其中包括亞加力鎖匙扣、小卡套鎖匙扣、明信卡套裝、亞加力立牌、隨機小卡鎖匙扣、小卡套裝等等。凡消費滿$300，即可獲得限定IVE小卡！

限定店入場有限制，每日早上10點準時派發即日指定時段入場券，而商品亦會實施限時、限購的安排，憑券可於每個指定時段內限購同款商品2件。各位DIVE，立即起行掃貨兼認證啦！

限定周邊一覽：

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IVE SWITCH POP-UP

地址 : 九龍塘又一城LG1層LG1-KIOSK（近LG1-30號舖）
日期 : 即日起至10月23日
時間 : 11am至9:30pm

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