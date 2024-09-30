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壽司郎丨港媽攜蛋糕慶生批評店方不提供碟仔　網民不撐港媽：唔收切餅費已仁至義盡

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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港媽外帶生日蛋糕到香港壽司郎，可是覺得店方配合未夠妥善。

【壽司郎 / 切餅費 / 港媽】很多香港人都會自攜生日蛋糕到食店為親朋慶祝生日，因為蛋糕是外帶食物。不過近日有位港媽在社交平台發文指，某日她外帶蛋糕到香港壽司郎為小朋友慶生，覺得店方未有妥善配合而作出投訴。

該港媽留言表示，她已向店員表示願意在事後自己清理蛋糕盒，但指「全間店冇點蠟燭」而感無奈，而且不滿「竟然仲有店內同事提醒我，我哋唔會幫你哋做呢啲嘢」不過店員最終也有為她找來打火機。

之後，這位港媽要求要碟仔、叉，但被店方拒絕，於是她用豉油碟解決。最後她更「溫馨提示」叫網民如果如果想食蛋糕慶祝生日，不建議選擇壽司郎，更形容「無奈及搞笑」。

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網民批評港媽厚面皮

這位港媽的留言被網民cap圖放上facebook「香港壽司郎關注組」討論，而網民幾乎一面倒不撐港媽，甚至批評問題根本出自她，紛紛留言：「厚面皮+自私」、「越讓步，越多冇理要求，職員已經做得好好，佢有冇去錯地方，小朋友生日點點唔去麥當勞， 室內點火，如有意外，邊個負責，如果比（畀）碟，跟住要每碟收$又會點呢依D（啲）人，覺得自己做乜都啱，」、「佢既（嘅）理直氣壯令我覺得很可怕😄」等。

另有網民留言指：「唔收你切餅費已經仁至義盡啦！邊有人咁面皮厚，光明正大咁喺人哋餐廳食自己帶嘅食物㗎？我喺咁樣慶生日」同時上載一張點了店內蛋糕來慶生的照片。

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