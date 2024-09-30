  • 33°C
香港時間：2024930日 (一) 18:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

天然壯陽｜男士日飲1份量咖啡不舉風險降4成　醫生教加1物飲用效果更佳【附8個保持雄風習慣】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【壯陽／雄風／不舉／陽痿／持久力／勃起／性功能／性生活】全天然壯陽恩物！常言道，「好腰好腎好男人」，男士們最忌諱就是床上表現不佳。過往有研究指出，每天喝咖啡能夠幫助降低男士患性功能障礙的風險，尤其對於2類人士特別有效。台灣就有醫生推薦可加入1物一同飲用，效果或更佳！

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜下雨天飛蟻入屋恐變白蟻 解構3大家中黑點 教2招自救法

天然壯陽｜日飲2至3杯咖啡 降不舉風險42%

台灣泌尿科醫生呂謹亨在其Facebook專頁發文，指出男士每日飲用咖啡有助增加性功能。他引用美國德州大學在2015年發表的一項研究，指出每天飲用2至3杯咖啡（約每日攝取咖啡因175至375mg）的男士，較沒有攝取咖啡因（約0至7mg）的男士，患上性功能障礙風險下降42%。此研究追蹤將近4,000名男性24小時的飲食習慣，包括計算他們每天飲用咖啡、茶、氣泡飲料、運動飲料的平均飲用量。研究發現，每天飲用咖啡，尤其是對於肥胖、高血壓的男士，不管多少劑量皆能降低患性功能障礙的風險；而對於有糖尿病的男士，攝取咖啡因則毫無幫助。

呂謹亨解釋原因，指出咖啡因對於男士身體有3大好處

  • 喝咖啡可讓動脈舒張，增加陰莖中的血流量
  • 咖啡中含有抗氧化劑，可對抗血管自由基對血管的毒害。有研究顯示，加了牛奶的拿鐵，抗氧化效果更好
  • 有研究顯示，喝咖啡可能讓男性荷爾蒙上升

相關文章：【壯陽秘訣】AV天王清水健全年無休曾日產6部片 勃起力驚人親授4招壯陽秘訣

天然壯陽｜8個保持「雄風」日常習慣

台灣開業泌尿科醫師顧芳瑜在Facebook《顧芳瑜泌尿科診所》分享男生重要部位8項保養術：

點擊圖片放大
+8
+7

天然壯陽｜4大原因影響勃起硬度

除了心理因素之餘，生理問題亦會影響勃起問題。台灣馬偕紀念醫院泌尿科蔡維恭醫生，曾於當地健康資訊網站《今健康》指出，正值事業巔峰的中壯年男性，經常常集高壓力、高工時、高疲勞於一身，如此工作型態容易導致壓力大、三餐不正常、長期久坐、缺乏運動等情況，從而導致勃起狀況和性生活受影響：

點擊圖片放大
+5
+4

天然壯陽｜6大營養素

台灣營養師高敏敏在Facebook個人專頁發文分享，男人35歲後需要注意的6大營養素：

1. 茄紅素：車厘茄、番茄、西瓜、紅椒

茄紅素本身有抗氧化、消除自由基的功效，同時也能維持攝護腺健康，增加精子活動力、精子數量。

2. 精氨酸：雞胸肉、牛肉、三文魚、雞蛋

精氨酸是胺基酸的一種，但身體沒辦法製造，只能透過飲食吸收。精氨酸是一氧化氮的前驅物，可以幫助血管擴張，血液循環就會更好。改善男性的血液循環，可以食用一般的優質蛋白質，如雞肉、牛肉、蛋、海鮮等食物。

3. 鋅：南瓜籽、生蠔、蜆、小麥

男性的精子中含有鋅，缺鋅會使精子數量減少，導致性慾減退或有性功能障礙。

4. Omega-3：三文魚魚、鯖魚、核桃、紫菜

可增加精子數量，並促使血液流向生殖器，還能提高血清睪固酮的濃度，減少性功能障礙的機率。

5. 葉酸：香蕉、紅莧菜、豬潤

一般孕婦才會補充葉酸，但若男性體內葉酸不足，也會影響到生育力。建議男士平時就可以補充葉酸，提升精子穩定度，增加精蟲活動力、精子數量。

6. 維生素B群：豆製品、糙米、菠菜、牛奶

維生素B群可以提升精神，幫助代謝及能量轉換。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

不舉偏方丨男子為壯陽飲蛇酒30年　驚見樽底是「膠蛇」亂食壯陽藥終患腎病
11:33 2024/08/09
不舉偏方丨男子為壯陽飲蛇酒30年　驚見樽底是「膠蛇」亂食壯陽藥終患腎病
天然偉哥｜丈夫飲椰子水振雄風　妻被要求每日交歡7次疲憊不堪報警【附中醫解說】
12:39 2021/02/17
天然偉哥｜丈夫飲椰子水振雄風　妻被要求每日交歡7次疲憊不堪報警【附中醫解說】
【KO陽痿】長飲1物恐損「雄風」　醫生 : 致精子量下降及影響精子活力
15:43 2023/04/06
【KO陽痿】長飲1物恐損「雄風」　醫生 : 致精子量下降及影響精子活力
男士更年期｜男士40歲後拒親密雄風不再 醫生揭3大更年期先兆
16:28 2024/06/25
男士更年期｜男士40歲後拒親密雄風不再 醫生揭3大更年期先兆

你可能感興趣

不舉偏方丨男子為壯陽飲蛇酒30年　驚見樽底是「膠蛇」亂食壯陽藥終患腎病
11:33 2024/08/09
不舉偏方丨男子為壯陽飲蛇酒30年　驚見樽底是「膠蛇」亂食壯陽藥終患腎病
天然偉哥｜丈夫飲椰子水振雄風　妻被要求每日交歡7次疲憊不堪報警【附中醫解說】
12:39 2021/02/17
天然偉哥｜丈夫飲椰子水振雄風　妻被要求每日交歡7次疲憊不堪報警【附中醫解說】
【KO陽痿】長飲1物恐損「雄風」　醫生 : 致精子量下降及影響精子活力
15:43 2023/04/06
【KO陽痿】長飲1物恐損「雄風」　醫生 : 致精子量下降及影響精子活力
健康問題 健康養生 生育 糖尿病 醫生 美國 咖啡 台灣

最高瀏覽

打風預測│超強颱風山陀兒闖港800公里範圍　料北風逐漸增強
打風預測│超強颱風山陀兒闖港800公里範圍　料北風逐漸增強
急症室最長等候時間（09月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月30日 時間12:05）
美麗40路｜44歲童顏單親媽育成兩女大學畢業　Florrie歷盡教女辛酸悟出成功育兒法
美麗40路｜44歲童顏單親媽育成兩女大學畢業　Florrie歷盡教女辛酸悟出成功育兒法
誤食藥物｜4歲兒子被母餵食草藥丸後不治　母親涉虐兒被捕
誤食藥物｜4歲兒子被母餵食草藥丸後不治　母親涉虐兒被捕
安全風險│比亞迪(BYD)召回近10萬輛電動車包括海豚型號　存電容器過熱起火等安全隱患
安全風險│比亞迪(BYD)召回近10萬輛電動車包括海豚型號　存電容器過熱起火等安全隱患