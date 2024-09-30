天然壯陽｜男士日飲1份量咖啡不舉風險降4成　醫生教加1物飲用效果更佳【附8個保持雄風習慣】

【壯陽／雄風／不舉／陽痿／持久力／勃起／性功能／性生活】全天然壯陽恩物！常言道，「好腰好腎好男人」，男士們最忌諱就是床上表現不佳。過往有研究指出，每天喝咖啡能夠幫助降低男士患性功能障礙的風險，尤其對於2類人士特別有效。台灣就有醫生推薦可加入1物一同飲用，效果或更佳！

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天然壯陽｜日飲2至3杯咖啡 降不舉風險42%

台灣泌尿科醫生呂謹亨在其Facebook專頁發文，指出男士每日飲用咖啡有助增加性功能。他引用美國德州大學在2015年發表的一項研究，指出每天 飲用2至3杯咖啡 （約每日攝取咖啡因175至375mg）的男士，較沒有攝取咖啡因（約0至7mg）的男士，患上性功能障礙風險下降42%。此研究追蹤將近4,000名男性24小時的飲食習慣，包括計算他們每天飲用咖啡、茶、氣泡飲料、運動飲料的平均飲用量。研究發現，每天飲用咖啡，尤其是對於 肥胖、高血壓 的男士，不管多少劑量皆能降低患性功能障礙的風險；而對於有 糖尿病的男士 ，攝取咖啡因則毫無幫助。

呂謹亨解釋原因，指出 咖啡因對於男士身體有3大好處 ：

喝咖啡可讓動脈舒張，增加陰莖中的血流量

咖啡中含有抗氧化劑，可對抗血管自由基對血管的毒害。有研究顯示， 加了牛奶的拿鐵 ，抗氧化效果更好

，抗氧化效果更好 有研究顯示，喝咖啡可能讓男性荷爾蒙上升

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天然壯陽｜8個保持「雄風」日常習慣

台灣開業泌尿科醫師顧芳瑜在Facebook《顧芳瑜泌尿科診所》分享男生重要部位8項保養術：

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天然壯陽｜4大原因影響勃起硬度

除了心理因素之餘，生理問題亦會影響勃起問題。台灣馬偕紀念醫院泌尿科蔡維恭醫生，曾於當地健康資訊網站《今健康》指出，正值事業巔峰的中壯年男性，經常常集高壓力、高工時、高疲勞於一身，如此工作型態容易導致壓力大、三餐不正常、長期久坐、缺乏運動等情況，從而導致勃起狀況和性生活受影響：

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天然壯陽｜6大營養素

台灣營養師高敏敏在Facebook個人專頁發文分享，男人35歲後需要注意的6大營養素：

1. 茄紅素：車厘茄、番茄、西瓜、紅椒

茄紅素本身有抗氧化、消除自由基的功效，同時也能維持攝護腺健康，增加精子活動力、精子數量。

2. 精氨酸：雞胸肉、牛肉、三文魚、雞蛋

精氨酸是胺基酸的一種，但身體沒辦法製造，只能透過飲食吸收。精氨酸是一氧化氮的前驅物，可以幫助血管擴張，血液循環就會更好。改善男性的血液循環，可以食用一般的優質蛋白質，如雞肉、牛肉、蛋、海鮮等食物。

3. 鋅：南瓜籽、生蠔、蜆、小麥

男性的精子中含有鋅，缺鋅會使精子數量減少，導致性慾減退或有性功能障礙。

4. Omega-3：三文魚魚、鯖魚、核桃、紫菜

可增加精子數量，並促使血液流向生殖器，還能提高血清睪固酮的濃度，減少性功能障礙的機率。

5. 葉酸：香蕉、紅莧菜、豬潤

一般孕婦才會補充葉酸，但若男性體內葉酸不足，也會影響到生育力。建議男士平時就可以補充葉酸，提升精子穩定度，增加精蟲活動力、精子數量。

6. 維生素B群：豆製品、糙米、菠菜、牛奶

維生素B群可以提升精神，幫助代謝及能量轉換。

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