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脫髮危機｜23歲女確診8次新冠狂脫髮慘變禿頭　醫生：有可能是長新冠

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【脫髮／新冠／禿頭／自卑／後違症／生髮／頭髮】自信最緊要！英國一名女子多年前連續確診8次新冠後，一頭秀髮竟開始逐漸脫落，最終慘變禿頭，醫生認為她的脫髮恐與免疫系統相關，令她一度感到極為自卑。不過事主很快便調整好心態，最後更做出一個勇敢決定，得到網民熱烈讚賞之餘，現時更迎來驚喜結果，漸漸回歸正常生活。

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Healthy Life｜下雨天飛蟻入屋恐變白蟻 解構3大家中黑點 教2招自救法

脫髮危機｜連續確診8次新冠 去年再開始狂脫髮慘變禿頭

綜合外媒及《每日郵報》報道， 英國23歲女子Lydia Morley自2020年起連續確診8次新冠，去年11月一次淋浴時，她發現自己每次梳理頭髮時，都會梳落大量頭髮，令她開始感到有些許奇怪。

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直到今年1月，Lydia父親發現她的後腦出現一塊禿斑，於是立即到院求醫，醫生經檢查後認為她是因為免疫系統攻擊毛囊，導致毛囊脫落而患上斑禿。起初醫生懷疑Lydia是因為壓力導致斑禿，惟Lydia素來樂天，因此認為脫髮可能是由長期感染新冠病毒所引起。不過醫生表示患上斑禿可能性極多，因此無法確切告知實際原因：

醫生確實說過這可能是造成斑禿的原因，但亦說這種病有一百萬種其他原因。

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相關內容：產後脫髮︱25歲物理治療師產後脫髮露大片頭皮 中醫調理3個月補腎健脾重生秀髮

脫髮危機｜疑新冠後脫髮變禿頭 痛失8成頭髮感自卑

Lydia確診斑禿五個月內，已失去了逾8成頭髮，她坦言自己本身是一個極為外向的人，但脫髮令她變得面目全非，而身邊的人亦因她外表的變化、改變了對她的態度，令她變得極無自信，開始不敢拍照：

我的相機相簿變成我檢查頭頂是否出現新補丁，或情況會否變得更糟的工具。

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脫髮危機｜脫後後陷入低潮 1勇敢舉動獲網民力讚

不過有經歷一段低潮後，Lydia便打起精神將所有頭髮剃掉，再配上假髮出門，不料這個舉動讓為她帶來了更多的信心，令她開始會化妝、自拍，引起不少網民讚好。

不久後，她的頭髮亦開始重新生長，令她坦言自己如今已有足夠自信，會用光頭的造型走出家門、正常生活，亦笑言假髮的造型多變，讓她可以每日擁有不同風格。

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脫髮危機｜預防脫髮6大重點

台灣營養師程涵宇在其Facebook專頁中曾提及預防脫髮6大重點：

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脫髮危機｜6大生髮忌食

李醫師又指，想生髮、維持頭髮健康，具刺激性、高油高納、醃製食物要避免，以下6類食物應要忌食：

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