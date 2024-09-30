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令人髮指丨47歲米芝蓮名廚巴黎遭3強盜入屋行劫　小林圭痛心妻子身心重創怒斥：不可饒恕

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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47歲米芝蓮名廚小林圭，巴黎住所遭3強盜入屋行劫。

【巴黎／米芝蓮／小林圭／木村拓哉／名廚】亞洲首位奪得「米芝蓮三星」的日本名廚小林圭，其位於法國巴黎的寓所，日前遭3名歹徒持武器闖入。小林圭因出差不在屋內，其愛妻慘成歹徒攻擊目標，被瘋狂毆打致身受重傷，身體及精神均受到嚴重傷害，估計需住院休養至少2個月。事後，小林圭表示對歹徒的行為感到氣忿，並表示不可饒恕。

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Healthy Life｜下雨天飛蟻入屋恐變白蟻 解構3大家中黑點 教2招自救法

綜合日媒報道，現年47歲的日本名廚小林圭於法國巴黎的寓所，在9月26日上午9時許，遭3名年約20至30多歲的黑人男子入屋行劫。3男事發時謊稱是工程人員，誘騙小林圭的太太開門，並讓他們入屋檢查。小林圭太太初時不虞有詐，惟過程中，她發覺對方行為可異，雙方於是發生激烈衝突，她其後被歹徒痛毆致重傷。

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期間，有鄰居聽見小林太太的慘叫聲，於是報警；3名歹徒慌忙逃離現場，而小林圭當天恰巧出差不在家，才幸運躲過匪徒攻擊。小林圭太太其後送院，證實全身多處受傷，臉部多個部位遭到重擊，鼻樑被打斷、頭髮也被暴力扯斷，估計需要2個月時間才能康復。目前警方已將此案定為「預謀犯罪」進行偵辦。

小林圭事後向傳媒表示，對於妻子的遭遇，他感到相當氣憤:

我無法原諒傷害我妻子的人，還把她的臉打腫了。

小林圭是首位在《米芝蓮指南法國》奪下最高3星榮譽的亞洲人，自2020年起，他已連續5年蟬聯此殊榮。而近日，小林圭更在日本巨星木村拓哉主演的電影《Grand Maison Paris》中，擔任「料理監修」一職。木村亦把頭髮染金，以此向小林圭致敬。

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