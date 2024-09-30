英國大學｜英料4成大學陷財困劍橋牛津有望加學費　本地生學費或5年內加至約11萬

▲ 英國預料有4成大學陷入財困，名學府劍橋、牛津大學等有望加學費。

【英國大學/英國大學學費/英國大學加學費/英國牛津/英國劍橋】英國多間大學近年陷入財政困難，據指新工黨政府有意將大學學費隨著通貨膨脹而上漲至10.5英鎊（約10.9萬港元），上升幅度高達13.5%，有工黨同僚坦言學費調整是為了應付大學面臨的「嚴峻而且持續惡化的財務壓力」，不過同時亦會恢復對貧窮學生的補助計劃。

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英國大學加學費｜預計四成英國大學將陷赤字

綜合《The Guardian》等外媒報道，預計4成英國大學今年將陷入赤字，所以為了防止院校倒閉，大學領導人呼籲政府立即提高學費。而劍橋大學是最近呼籲增加學費的英國141所大學之一，原因因為國際學生入讀人數減少以及通貨膨脹加劇而造成。

工黨同僚、牛津大學下一任校長候選人曼德森（Peter Mandelson）認為，未來的學費應隨住通漲而有所上升，每年漲幅上限為2.5%，

英格蘭的大學已經到了一個轉捩點。財務壓力十分嚴峻，而且還在不斷惡化。

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▲ 預計四成的英國大學今年將陷入赤字，所以為了防止院校倒閉，大學領導人呼籲政府立即提高學費。

英國大學加學費｜計劃5年內加多1.3萬港元

其實，英國大學的學費只有在2017年時上漲了250英鎊（約2,600港元）至9,250英鎊（約9.6萬港元）一年，然後便一直維持至今。而官員們計劃把已凍結七年的學費，在未來5年內上漲至10.5英鎊（約10.9萬港元）一年，總體加幅為1,250英鎊（約1.3萬港元）。

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英國大學加學費｜英首相指前政府對經濟造成「巨大損害」

其實，新工黨政府在之前曾承諾完全取消這些費用，現任英國首相基爾斯塔默爵士（PM Sir Keir Starmer）承認前政府對經濟造成的「巨大損害」，所以令到政策大轉變。

而教育部長布里奇特·菲利普森（Bridget Phillipson ）則表示，她並不希望將學費加價，但是每年9,250英鎊（約9.6萬港元）的學費價值已經「被侵蝕」，

它已經很長時間沒有上漲了。總體而言，我們的系統是世界上最糟糕的。

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