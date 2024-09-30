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染髮風險｜長期染髮易致癌？染髮劑標榜「3種功效」慎選　中醫授2招護頭皮排出重金屬

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 45 分鐘前

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長期染髮容易患癌？有中醫就教路2招保護頭皮、排出重金屬，並提醒標榜3種功效的染髮劑需慎選。

【染髮／致癌/染髮劑／重金屬/癌症/染髮產品／頭髮護理／過敏／】不少人都喜歡透過染髮轉換形象，但頻繁染髮除了有機會損害髮質及頭皮，還有機會引發癌症？有中醫就教路2招保護頭皮及加快排出重金屬，同時提醒市民注意每次間隔染髮的時間及染劑顏色，如果染劑標榜3種功效則需小心慎選。

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台灣中醫師陳信宏指出，市面上的染髮劑經常會加入過氧化氫與氨成分，以求達到讓染劑停留在頭髮上的作用。然而這2種成分很有可能造成頭皮過敏的症狀，因此他建議市民染髮前可先在頭皮塗上凡士林及蘆薈，以指腹按摩頭皮、達到隔離作用，等5至10分鐘後再染髮，並在上染劑時技巧性地與頭皮保持一些距離，以減低傷害。

染髮危機｜染劑分類

他表示，市面上常見的染髮劑可按功效分為永久性染劑、半永久性染劑及短效性染劑。永久性染劑大多會加入過氧化氫（雙氧水）與氨，染髮效果可持續約3個月，但就容易造成頭皮過敏、頭髮毛燥等問題；半永久性染劑一般不含過氧化氫與氨成分，染劑亦因此較不易停留在頭髮上，隔數日就需要染髮一次，較為適合只需局部加強補染的人士，傷害較少；而短效型染劑純粹為色素性覆蓋髮周，用水沖洗後就會褪去顏色，並不會對頭髮造成傷害。

陳信宏強調，染髮必然會對頭皮及毛髮造成傷害，世上並不存在真正零傷害的染髮劑成分，至於如何選購染髮產品，則可以選擇具有地區許可字號及完整標示的產品，並避免使用含有對苯二胺類化合物（PPD）、過氧化氫、氨等較多致敏物質的產品。

染髮危機｜標榜3種功效需慎選

此外他亦提醒，標榜具有「速染」、「持久」、「簡易」等功效的染劑多半會加入其他化合物成分，因此也應該慎選，並盡量減少使用。他建議可選擇天然草本植萃成分為主的染髮劑，如草本海娜、木藍粉等，不過蠶豆症患者就應避免使用草本海娜。

到底染髮是否真的有致癌風險？陳信宏就指出，過往在動物實驗中經口餵食染髮劑成分「對苯二胺類化合物」發現其確實有致癌風險，不過在動物皮膚試驗中的結果就仍具爭議。國際癌症研究中心目前將染髮劑歸為第3級致癌物，亦即「染髮與癌變之間並無一致的相關性」。

染髮危機｜1方法加速排出化學物質

雖然染髮與癌症並無必然關係，但也無法完全排除兩者之間的相關性，因此陳信宏建議染髮頻率應以一季為單位，每次至少相隔約2至3個月，並盡量避免使用永久性染劑及較深色（例如黑色、褐色）的染劑；此外，染髮期間也應減少吸煙、注意飲食，以免誤食染劑。

如果害怕染髮攝入重金屬成分會傷身，他就推薦可在染髮後多喝水，以及多吃藍莓、紅蘿蔔、番石榴、紅鳳菜等抗氧化食物；前者能加快體內代謝，後者則能減少身體發炎，繼而體內重金屬殘留及發炎比率。

染髮危機｜自製天然染髮劑

古人善用植物、礦石、動物汁液等環境材料染髮，只要有顏色都是材料來源；陳信宏亦參考《外臺秘要》記載的染髮古方，擬出較為平和的暫時性草本天然染方【華髮劑】，供有需要人士參考。

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染髮危機｜長期反覆染髮恐致癌

本港皮膚科專科醫生胡惠福曾受訪指出，由於大部分的染髮劑都有化學成分，當被塗抹在頭皮或頭髮時，經皮膚吸收後會進入血液和腎臟，再透過膀胱排泄。如長期反覆染髮，化學物質無法被代謝時，會沾附在器官上，長期累積或會引致器官細胞癌病變，因此應該多加小心，控制染髮次數。

胡醫生指，過往雖然曾有研究發現染髮劑與致癌風險或有關聯性，但大多數研究仍未能充份證實染髮劑與致癌風險有強大關聯，而且目前亦未清楚個人使用多少染髮劑才會增加致癌風險，因此仍然需要更多研究去找出答案。

染髮危機｜減少染髮傷害7大貼士

胡醫生提出以下7大貼士，可減少染髮帶來的傷害：

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更多相關報道：染髮風險｜婦人常染髮確診膀胱癌 　醫生揭做錯1件事惹禍 2種顏色要避染

同場加映：消委會及《LDK》12款安全染髮劑

消委會過往曾測試過市面上26款染髮劑，當中有逾6成半樣本含有致敏物質、重金屬或細菌，僅有9款獲評5分滿分，屬於安全之選；日本雜誌《LDK》過往亦曾對12款灰色系及紅色系染髮劑進行評測，其中有3款獲得A級評級。為此，TOPick整合出12款染髮劑推薦名單，供大家參考。

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