絕世好新抱｜林志玲推慈善年曆藏親情　最美新抱悄悄做1事感動老爺奶奶

▲ 林志玲每年都會推出「志玲姊姊慈善年曆」，踏入第15年，她在社交平台分享慈善年曆中隱藏彩蛋。

【靚媽林志玲/第一名模/慈善年曆/老公AKIRA】「台灣第一名模」林志玲自從與日籍老公AKIRA結婚後，專心做好人妻人母的角色，減少演藝工作。雖然林志玲已將生活重心放在家庭上，卻無阻她投身公益工作的善心。林志玲每年都會推出「志玲姊姊慈善年曆」，至今已踏入第15年，她更在社交平台分享慈善年曆中隱藏彩蛋，將老爺親手繪畫的圖畫融入慈善年曆中，讓老爺奶奶看到成品後受到既感動又驚喜。

▲ 林志玲人美心善！（林志玲Facebook）

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林志玲慈善年曆｜把老爺繪圖融合月曆中

林志玲上週在社交平台Facebook專頁發文，透露老爺一直會不定期寄來親自手繪「這些充滿童趣，筆觸愉悅的花卉圖案」的明信片。她表示，為了表達這份「蘊含著溫暖的深意」，決定「小小的心意把公公的圖也巧妙的融合在月曆中，當公公婆婆看到印刷成冊的年曆時，也充滿了感動與驚喜呢！今天是公婆結婚週年紀念，結婚週年快樂」。

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林志玲慈善年曆｜以「溫柔而堅定」為主題

今年慈善年曆以「溫柔而堅定」為主題，希望為大眾帶來溫暖和正向的力量，並特別推出雙封面設計，展現志玲姊姊溫柔又堅定的力量。林志玲表示，每個人可能都有許多不同的面向，脆弱的時候也能同時擁有堅強，溫柔而堅定，優雅又強韌。面對並接受自己的每個樣子，可以如和煦陽光般散播溫暖，也能有鋼鐵意志的力量縱情一躍，「因為，溫柔就是最強大的力量」。

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