  • 32°C
香港時間：2024930日 (一) 20:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

絕世好新抱｜林志玲推慈善年曆藏親情　最美新抱悄悄做1事感動老爺奶奶

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

林志玲每年都會推出「志玲姊姊慈善年曆」，踏入第15年，她在社交平台分享慈善年曆中隱藏彩蛋。

【靚媽林志玲/第一名模/慈善年曆/老公AKIRA】「台灣第一名模」林志玲自從與日籍老公AKIRA結婚後，專心做好人妻人母的角色，減少演藝工作。雖然林志玲已將生活重心放在家庭上，卻無阻她投身公益工作的善心。林志玲每年都會推出「志玲姊姊慈善年曆」，至今已踏入第15年，她更在社交平台分享慈善年曆中隱藏彩蛋，將老爺親手繪畫的圖畫融入慈善年曆中，讓老爺奶奶看到成品後受到既感動又驚喜。

林志玲人美心善！（林志玲Facebook）

最新影片推介：

童學園
開學季｜幼兒開學難適應？　東華三院幼兒園度身訂造教顧方案成雙職家長後盾

林志玲慈善年曆｜把老爺繪圖融合月曆中

林志玲上週在社交平台Facebook專頁發文，透露老爺一直會不定期寄來親自手繪「這些充滿童趣，筆觸愉悅的花卉圖案」的明信片。她表示，為了表達這份「蘊含著溫暖的深意」，決定「小小的心意把公公的圖也巧妙的融合在月曆中，當公公婆婆看到印刷成冊的年曆時，也充滿了感動與驚喜呢！今天是公婆結婚週年紀念，結婚週年快樂」。

點擊圖片放大
+3
+2

林志玲慈善年曆｜以「溫柔而堅定」為主題

今年慈善年曆以「溫柔而堅定」為主題，希望為大眾帶來溫暖和正向的力量，並特別推出雙封面設計，展現志玲姊姊溫柔又堅定的力量。林志玲表示，每個人可能都有許多不同的面向，脆弱的時候也能同時擁有堅強，溫柔而堅定，優雅又強韌。面對並接受自己的每個樣子，可以如和煦陽光般散播溫暖，也能有鋼鐵意志的力量縱情一躍，「因為，溫柔就是最強大的力量」。

點擊圖片放大
+5
+4

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

馬圈靚媽｜馬評人莎拉誕孖仔極速修身　講馬重數據教仔具理財觀：學會做選擇
10:00 2024/09/29
馬圈靚媽｜馬評人莎拉誕孖仔極速修身　講馬重數據教仔具理財觀：學會做選擇
律師媽媽｜朱千雪抱仔在家工作「成就解鎖」　靠2招時間管理法兼顧事業與湊B
20:30 2024/09/23
律師媽媽｜朱千雪抱仔在家工作「成就解鎖」　靠2招時間管理法兼顧事業與湊B
主播爸媽｜鄭萃雯煉成一家神隊友　TVB前主播進修「家庭天書」學做好老婆
10:00 2024/03/03
主播爸媽｜鄭萃雯煉成一家神隊友　TVB前主播進修「家庭天書」學做好老婆

你可能感興趣

馬圈靚媽｜馬評人莎拉誕孖仔極速修身　講馬重數據教仔具理財觀：學會做選擇
10:00 2024/09/29
馬圈靚媽｜馬評人莎拉誕孖仔極速修身　講馬重數據教仔具理財觀：學會做選擇
律師媽媽｜朱千雪抱仔在家工作「成就解鎖」　靠2招時間管理法兼顧事業與湊B
20:30 2024/09/23
律師媽媽｜朱千雪抱仔在家工作「成就解鎖」　靠2招時間管理法兼顧事業與湊B
主播爸媽｜鄭萃雯煉成一家神隊友　TVB前主播進修「家庭天書」學做好老婆
10:00 2024/03/03
主播爸媽｜鄭萃雯煉成一家神隊友　TVB前主播進修「家庭天書」學做好老婆
爸媽心聲 婆媳關係 正能量 林志玲 繪畫 慈善活動 台灣 Facebook 社交平台

最高瀏覽

打風預測│超強颱風山陀兒闖港800公里範圍　料北風逐漸增強
打風預測│超強颱風山陀兒闖港800公里範圍　料北風逐漸增強
急症室最長等候時間（09月30日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月30日 時間16:05）
東張西望丨港婦遊濟州汗蒸幕打卡被捕　滯留韓國街頭痛哭：冇人幫到我
東張西望丨港婦遊濟州汗蒸幕打卡被捕　滯留韓國街頭痛哭：冇人幫到我
誤食藥物｜4歲兒子被母餵食草藥丸後不治　母親涉虐兒被捕
誤食藥物｜4歲兒子被母餵食草藥丸後不治　母親涉虐兒被捕
腦梗塞︱《黑暗榮耀》宋慧喬「瘋媽媽」腦梗塞離世終年52歲　醫揭10大症狀+7類高危食物少吃
腦梗塞︱《黑暗榮耀》宋慧喬「瘋媽媽」腦梗塞離世終年52歲　醫揭10大症狀+7類高危食物少吃