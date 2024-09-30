十一國慶優惠｜迪士尼「奇妙處處通」低至舊價7折　4人同行門票優惠每位慳$210

▲ 10.1國慶黃金周，香港迪士尼樂園最新優惠及產品。

【香港迪士尼樂園/迪士尼樂園門票/迪士尼優惠/國慶優惠/十一黃金周】又到10.1國慶黃金周，香港迪士尼樂園推出多個限時優惠，包括「迪士尼 3 天世外桃源度假套票」、「奇妙處處通」折扣、香港居民專享享「快樂組團」門票優惠等等，即睇優惠詳情！

十一國慶優惠｜10.1國慶優惠懶人包 睇戲半價/免費搭車/免費入博物館/逾3000間食肆優惠

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迪士尼優惠2024｜Klook 限定預訂：阿德爾皇室自助早餐

香港迪士尼樂園度假區推出全新阿德爾皇室自助早餐，賓客將步入魔雪奇緣世界，於安娜女王 最愛的阿德爾港畔餐廳享用豐富美味自助早餐。安娜更會光臨餐廳，皇室成員亦有機會一同隨行，與座上的賓客近距離互動，展現女王親民的一面。

阿德爾皇室自助早餐提供中西式早餐，種類豐富、應有盡有，同時以《魔雪奇緣》為靈感，將 故事元素融入食物造型設計中，美味之餘造型亦滿分，絕對要讓「相機食先」！飽嚐豐富多樣 的美食後，阿德爾皇室樂手亦會於現場演奏音樂，歡送大家出發探索阿德爾王國。

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阿德爾皇室自助早餐方案詳情

預訂日期：即日起至2024年11月30日

適用日期：2024年9月28日至2024 年11月30日逢星期六

用餐時間：1小時（樂園開放時間前60分鐘，09:00 -10:00 或 09:30 - 10:30）

用餐地點：魔雪奇緣世界 – 阿德爾港畔餐廳

價格（港幣）：成人 – $487；小童 – $364

備註：需額外購買香港迪士尼樂園門票或「奇妙處處通」進入樂園；更多條款及細則請參考KLOOK官網

預訂網站：【Klook網站】

迪士尼優惠2024｜迪士尼3天世外桃源度假套票

融入香港迪士尼樂園酒店維多利亞時代的迷人氛圍，享受精緻美食的味蕾饗宴，並在樂園中展 開難忘的冒險之旅！尊享延遲退房，以及更多驚喜，體驗奇幻無憂的旅程！賓客更可憑迪士尼尊享卡，優先暢玩魔雪奇緣世界2項遊樂設施優先通行！

迪士尼3天世外桃源度假套票詳情

套票（適合 2 位成人）包括︰

• 2晚香港迪士尼樂園酒店客房住宿

• 每天翠樂庭餐廳自助早餐（包括與迪士尼朋友會面）2位

• 樂園2日標準門票2張（門票只在酒店住宿期間有效）

• 迪士尼尊享卡 – 魔雪奇幻之旅 — 由藍十字呈獻2張

• 迪士尼尊享卡 – 雪嶺滑雪橇2張

• 樂園美食餐券2張（供2人用）

• 「迪士尼處處拍+」2張

• 延遲退房至下午2點（套房除外，視乎供應情況而定）

價錢：$8,586起

彈性套票設計適合多人旅遊組合，可選購附加套票（每位）。

附加套票（每位）包括︰

• 樂園2日標準門票1位

• 每天翠樂庭餐廳自助早餐（包括與迪士尼朋友會面）1位

• 迪士尼尊享卡 – 魔雪奇幻之旅 — 由藍十字呈獻1張

• 迪士尼尊享卡 – 雪嶺滑雪橇1張

• 樂園美食餐券1張

預訂網站：【迪士尼網站】

入住日期: 即日至2025年6月29日

迪士尼優惠2024｜2024年萬聖節迪士尼朋友熱賣商品

迪士尼全新推出的萬聖主題商品，其中廣受歡迎的 LinaBell 與 Olu Mel 毛公仔換上全新萬聖節裝束；小熊維尼家族及史迪仔的主題毛公仔和鎖匙扣，亦以嘩鬼 造型登陸度假區商店。

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迪士尼優惠2024｜「奇妙處處通」限時優惠

新會員

優惠1：「奇妙處處通」限時優惠：即日起至 2024年12月 18日，在同一筆交易購買三張或 以上全新「奇妙處處通」會員卡，可享舊價85折優惠！ 同一時間購買三張全新「奇妙處處通」會員卡，可節省高達港幣 $3,066。

優惠2：於2024年11月28日或之前，可以舊價加入成為「奇妙處處通」會員。

現有會員

現有會員可透過續會及提前續會優惠享有更大折扣，低至舊價7折。

購買連結：【迪士尼網站】

迪士尼優惠2024｜「快樂組團」樂園門票優惠

香港居民可享「快樂組團」門票優惠，四人同行可節省高達港幣 $840。

4張標準門票

第3級別門票：港幣$2,556（共節省港幣$840）

在此優惠下，四人同行的1日標準門票(第 3 級別)每張為港幣$639，每位節省港幣$210。

2張標準門票 + 2張小童門票

第3級別門票：港幣$2,236（共節省港幣$740）

在此優惠下，四人同行的1日標準門票（第 3 級別）每張為港幣$639，每位成人節省港幣 $210。一日小童門票（第 3 級別）每張為港幣$479，每位小童節省港幣$160。

預訂網站：【迪士尼網站】

迪士尼優惠2024｜樂園餐飲優惠

翠樂庭餐廳及藝彩廚萬聖節主題自助晚餐

香港迪士尼樂園的翠樂庭餐廳及迪士尼好萊塢酒店的藝彩廚送上一系列萬聖節主題美食和各式各樣以迪士尼惡人作主題的甜品及特色飲品。

▲ 翠樂庭餐廳及藝彩廚萬聖節主題自助晚餐

全新Marvel主題餐飲

火箭餐廳換上Marvel佈置 ，客人可享用多款Marvel主題美食，例如鐵甲奇俠和牛芝士漢堡，樹人野菌蘑菇芝士漢堡，蜘 蛛俠芝士蝦堡及兒童專享蟻俠與黃蜂女迷你芝士孖堡。

▲ 全新Marvel主題餐飲

全新Frozen主題甜品

極光糖果屋的糖果師特別設計出以阿德爾家傳戶曉的故事人物為造型的甜品。

▲ 全新Frozen主題甜品

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