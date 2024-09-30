十一黃金周 | 迪士尼連串餐飲及商品優惠　年票會員續會低至舊價7折

▲ 迪士尼年票會員續會低至舊價7折。

十一黃金周（10月1日至7日）將至，迪士尼推出連串餐飲及商品優惠，包括「迪士尼 3 天世外桃源度假套票」，可享延遲退房，玩魔雪奇緣世界2項遊樂設施可優先通行。

「奇妙處處通」新會員，即日起至2024年12月18日，在同一筆交易購買三張或以上全新會員卡，可享舊價85折優惠，可節省最高港幣$3,066。

香港迪士尼加價｜迪士尼門票最貴直逼千元 長者年票最多飊升3倍

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樂園餐飲優惠及推介

Klook 限定預訂：阿德爾皇室自助早餐

香港迪士尼樂園度假區推出全新阿德爾皇室自助早餐，自助早餐提供中西式早餐，同時以《魔雪奇緣》為靈感，將故事元素融入食物造型設計中。安娜女王隨時會光臨餐廳，皇室成員亦有機會一同隨行，與座上的賓客近距離互動。

預訂日期：即日起至2024 年11 月30日

適用日期：2024年9月28日至2024 年11月30日逢星期六

用餐時間：1小時（樂園開放時間前60分鐘，09:00 -10:00 或 09:30 - 10:30）

用餐地點：魔雪奇緣世界 – 阿德爾港畔餐廳

價格（港幣）：成人 – $487；小童 – $364

備註：需額外購買香港迪士尼樂園門票或「奇妙處處通」進入樂園；更多條款及細則請參考 KLOOK官網

立即按此預訂：https://s.klook.com/c/vwnNZ2RZ1D；或可於KLOOK手機應用程式預訂

另外，翠樂庭餐廳及藝彩廚推出萬聖節主題自助晚餐；火箭餐廳有全新Marvel 主題餐飲，例如鐵甲奇俠和牛芝士漢堡，樹人野菌蘑菇芝士漢堡，蜘蛛俠芝士蝦堡及兒童餐蟻俠與黃蜂女迷你芝士孖堡。極光糖果屋有全新Frozen主題甜品。

▲ (迪士尼圖片)

度假區套票優惠

「迪士尼 3 天世外桃源度假套票」

可享延遲退房，可憑迪士尼尊享卡，優先暢玩魔雪奇緣世界2項遊樂設施優先通行。

彈性套票設計適合多人旅遊組合，可選購附加套票（每位）：

立即按此預訂：https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/offers-discounts/disneygetaway-package-new/

入住日期: 即日至 2025 年 6 月 29 日

*此套票價格已包括相關房價之 10%服務費。須在入住前最少 3 天預訂。

#迪士尼尊享卡只在優惠門票上打印的日期範圍內有效。

^^入住前最少 3 天取消或更改已預訂之房間，以下入住日子須最少 7 天取消或更改: 2024 年 12 月 20 日至 31 日、2025 年 1 月 29 日至 2 月 1 日、2025 年 4 月 18 日至 21 日及 2025 年 5 月 1 日至 4 日 。

##每張樂園美食餐券包括園內戶外小食亭指定冰凍雪條 1 條或爆谷 1 客，及 1 份指定快餐服務 餐廳套餐（價值港幣$160 或以下）。

**此套票包括 2 張「迪士尼處處拍+」賓客只限於酒店商店內出示門票券換領。

樂園商品優惠及推介

2024 年萬聖節迪士尼朋友熱賣商品

全新推出的萬聖主題商品，其中 ’Olu Mel 與 LinaBell 毛公仔換上全新萬聖節裝束。

小熊維尼家族及史迪仔的主題毛公仔和鎖匙扣，亦以嘩鬼造型登陸度假區商店。

最新影片推介：

「奇妙處處通」限時優惠

新會員

優惠 1 - 「奇妙處處通」限時優惠：即日起至 2024 年 12 月 18 日，在同一筆交易購買三張或 以上全新「奇妙處處通」會員卡，可享舊價 85 折優惠。同一時間購買三張全新「奇妙處處 通」會員卡，可節省最高港幣 $3,066*

優惠 2 - 於 2024 年 11 月 28 日或之前，可以舊價加入成為「奇妙處處通」會員！

現有會員

現有會員可透過續會及提前續會優惠享有更大折扣，低至舊價7折！

按此立即購買: https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/book/general-magicaccess/

* 節省金額是根據2024年9月25日生效的門票和「奇妙處處通」的標示價格計算。

優惠受條款及細則約束，詳情可參閱香港迪士尼官方網站。

香港居民專享：「快樂組團」樂園門票優惠

立即按此預訂：http://x.hkdl.hk/HtgTktOfTC

* 節省金額是根據2024年9月25日生效的門票和「奇妙處處通」的標示價格計算。 優惠受條款及細則約束。詳情請瀏覽樂園官方網站。

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