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十一好去處 | 海港城 X Paul Smith亞洲首間限定酒吧 換飲品獲贈指定小食＋禮物

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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Bar Paul 落戶於海港城變成期間限定酒吧，讓大家一邊欣賞日落與夜景，一邊品嚐美酒佳釀。

著名英國設計公司 Paul Smith 過去數年在世界各地展開一糸列以其經典條紋為主題的展覽及活動。今次香港站，Paul Smith 與海港城攜手打造以本地霓虹招牌為靈感的「Stripe Illuminated」裝置，以及首度於亞洲登場的 Bar Paul，在醉人的維港景致下，獻上美酒佳釀與時尚美學交織的體驗。
 
啟發自 Paul Smith 於1960年代經常光顧的蘇豪區意大利咖啡館，Bar Paul 原本是 Paul Smith 在佛羅倫斯發佈 2025 春夏系列時的一個概念空間，落戶於海港城則搖身一變成期間限定酒吧，讓大家一邊欣賞日落與夜景，一邊品嚐美酒佳釀。

Paul Smith 與海港城攜手打造以本地霓虹招牌為靈感的「Stripe Illuminated」裝置，以及首度於亞洲登場的 Bar Paul，獻上美酒佳釀。  

Bar Paul 將會呈獻為 Paul Smith 特別調製、以氈酒為基底的全新雞尾酒，以及其他美酒及特飲，海港城精選餐廳更準備了不同精緻美點讓大家免費試食，而「Stripe Illuminated」裝置不僅展示 Paul Smith 的品牌故事及美學，更融入香港霓虹招牌的風格。大家更有機會免費獲贈獨一無二的個人化禮品，包括人像手繪畫作及香港特色匙扣。無論你鍾情時尚抑或熱愛美食，都必定要到此充滿格調的環境享受微醺時刻。
 
Bar Paul 由即日起至10月27日逢星期五至日於海港城海運觀點開放，而「Stripe Illuminated」裝置則會展出至11月10日，公眾可免費入場。Bar Paul 的「品酒套票」即日起於 Klook 獨家發售，價格由HK$80起，數量有限，售完即止。由渣打信用卡支持，Bar Paul 將推出藍綠色調的主題雞尾酒及提供獨家優惠套票。

Bar Paul 將呈獻為 Paul Smith 特別調製、以氈酒為基底的全新雞尾酒。

Bar Paul at Harbour City

日期： 即日起至10月27日（逢星期五至日）

時間： 星期五 下午5時至晚上9時  星期六、日  下午3時至晚上9時

地點： 海港城海運觀點

費用： HK$150/人（普通套票）；HK$80/人（渣打信用卡獨家優惠套票） 

包兩杯飲品、 額外贈送一份指定美食 或 一份個人化禮品（數量有限，送完即止）

備註： 顧客必須預先透過 Klook 購買套票，再於指定日子到現場換領「品酒手帶」

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