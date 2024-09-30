大閘蟹2024｜南海二號推出「蟹粉蝦多士」玩味十足　夜上海以花膠入饌蟹粉深受女士歡迎

▲ 南海二號的廚師團隊推出蟹粉蝦多士（4件），玩味十足。

優意集團的「蟹味盛宴」今年已昂然踏入第九季。一如此往，廚師團隊繼續以優質當造肥美大閘蟹，炮製多款豐富蟹類菜式。

時序入秋，是享用秋蟹的最佳時節。而河蟹是上海傳統美食的代表，作為上海菜系的領軍者 —「夜上海」推出了一系列的香蟹美饌。此外，集團旗下的四川菜系（鄧記、鄧記川菜）及廣東菜系（南海一、二號） 品牌，亦設計了具地道特色的鮮香滋味的蟹饌。

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夜上海（香港及九龍）

蟹粉花膠以矜貴的花膠入饌，其豐富的骨膠原深受女士喜愛。而蟹粉扒海釣黃魚件則選用以出產上等黃魚品牌「閩東壹魚」的優質黃魚，兩種優質海鮮食材配搭，帶來雙重鮮味，絕對不容錯過！誘人的蟹粉銀雪魚蒸肉餅更是一道絕色的「偷飯賊」。當然，每年食客必選的蟹粉小籠包仍會源源不絕供應。

佳餚當然不可缺少美酒，凡二人或以上的賓客在夜上海（香港及九龍）分店享用指定套餐，即可獲贈一瓶 「夜上海」陳年花雕酒。

▲ 夜上海的蟹粉扒海釣黃魚件。

南海一號及二號

南海一號及二號的主廚今年再次呈獻多款全新演繹菜式。第一道蟹粉煮粉皮，粉皮蘸滿味道濃郁的蟹粉，入口鮮香滋味，猶如日本拉麵的每條麵條覆蓋著鮮味湯汁。想品嚐創新之作，蟹粉竹笙扒露筍則是不可錯過之選。

由南海二號的廚師團隊帶來的新「煮」意——蟹粉蝦多士（4件），玩味十足。將炸至金黃的蝦多士蘸上鮮美的蟹粉，讓你齒頰留香，絕對適知喜愛香脆口感的您。蟹粉帶子蒸蛋白的絲滑口感與濃厚蟹粉相互交織，細稠香綿的蟹粉與嫩滑富蛋白質的蛋白相輔相成，入口絲滑無比，仿如美妙的交「饗」樂。

鄧記及鄧記川菜

來自鄧記的熔岩蟹粉拌麵，以份量豐富的甘香蟹粉，讓您隨個人喜好加入拌麵中。向來受歡迎的老壇子泡菜大閘蟹再度回歸，毛蟹與川味泡菜兩者相得益彰。

作為川菜的佼佼者，兩間鄧記以正宗地道手法演譯麻辣十三香滷大閘蟹，再次為食客帶來川味最高享受。

▲ 兩間鄧記以正宗地道手法演譯麻辣十三香滷大閘蟹。

蟹「逅」美酒

優意集團的「蟹味盛宴」踏入第9季，我們的侍酒師特別為各食客挑選了「夜上海」8年和20年的花雕酒以及來自西西里Etna Bianco DOC Tornatore白酒來配搭各款蟹品菜式。就讓美酒佳餚為您的秋日錦上添花！

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