航天科技｜中大首顆衛星成功發射 助提升災害管理及全國智慧城市發展
撰文： 吳穎嵛
發布時間： 1 小時前
最後更新： 9 分鐘前
中大與國星宇航聯合研發的「香港青年科創號」衛星，上周一（24日）成功發射，為「中文大學衛星星座」首顆衛星，並已進入太空軌道。中大表示，上述衛星是首個獲創新科技署資助的對地觀測衛星建設項目，亦是「向國慶獻禮之作」，意義重大和深遠，將服務智慧城市、碳中和，以及可持續發展等研究領域。
中大指，衛星發射實現了3項重要突破 ，可從太空觀測地面大數據，包括城市道路、交通狀況、三維模型、氣候變化等。大數據則利用人功能智能分析，用於智慧防災、低空經濟等，令城市規劃工作更精準及廣泛。
中大衛星星座首席科學家的太空所所長關美寶表示，衛星成功發射實現了重要突破，亦增加了大數據分析專才的市場需求，為全國智慧城市提供資訊服務。她指，數據將用於教學，幫助學生掌握智慧交通、智慧城市設計和智慧防災等專業知識，實現新質教學。
天文台於本月7日發出黑色暴雨警告，至翌日才解除，持續近16小時。關美寶提到，團隊當日利用了國家的高分數據，提供數據予天文台及渠務署，支援他們的工作。發射衛星後，團隊開展一系列的發射和數據收集，將應用在智慧城市的設計和發展上，並透過衛星長期收集數據觀察趨勢，及氣候的變量，期望未來可應用在救災及預測暴雨上。
關美寶又指，雖然中大未發射衛星前，一樣可以要求其他經過本港的衛星提供數據及購買照片，但預測災害時需要大量數據，讓人工智能（AI）學習，現時則可以要求衛星多拍些照片，形容可「自己話事」、有更多可能性。她又指，衛星已加入國家可持續發展的星座，可互享數據及照片，相信預測工作可做得更精準。
關美寶期望，發射衛星可推動香港在航天科技的發展，學生可以有更多的就業機會。她指，航天可以帶領香港到新的方向，團隊不只是研發一個衛星，未來或需要人才分析及衛星數據、設計及研發等，冀能帶來「漣漪效應」。
中大校長段崇智表示，衛星為AI大模型科學衛星，有助香港、整個大灣區及全球提升災害管理、智慧城市、碳中和、低空經濟等領域的發展。他又指，衛星成功發射標誌着中大與國家航天局長期合作關係的新里程，將會促進航天遙感知識的科普教育，加深青年學者及大眾對航天科技的認識。
記者：吳穎嵛
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