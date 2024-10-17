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醫學美容延續青春美貌 想安全可靠點揀先最好？

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注射醫美針劑一向是深受港人歡迎的醫美療程之一，皆因注射後可以即時「變靚」，效果明顯。但近年，有關注射醫美針劑後出現嚴重副作用的新聞時有所聞，令不少有意接受療程者感憂慮而卻步。其實，選擇適合的醫美療程需要考慮多種因素，若要提升整體臉部年輕感1，微調面部輪廓2，則可考慮注射經醫學證實被人體自然分解3丶安全性相對較高的膠原蛋白增生劑3。透過本文章，我們希望可幫助大衆了解在選擇醫美療程時，有何考慮要點需留意，讓大衆可選擇最適合自己的療程方案。

長效型膠原蛋白增生劑成分及效果天然 不殘留體內

相信大眾在選擇醫美療程時，也會優先考慮療程的安全性及效果，而當中比較多人選用的長效型膠原蛋白增生劑，其主要成分為植物材料聚左乳酸（Poly-l-lactic acid, PLLA）3，它是一種具生物相容性（可吸收性）的物質3,4。換言之，PLLA是可以被人體自然分解， 並不會殘留體内，安全性相對較高。

事實上，PLLA早已被醫學界應用於醫療用途逾數十年5，其安全性毋庸置疑， 而Sculptra®便是一種獲得認證的PLLA4，亦是首個通過臨床驗證及獲得美國食物及藥物管理局（美國FDA）認證的長效型膠原蛋白增生劑6，安全可靠，並廣泛應用在醫美用途已經超過25年7,8,9，一直深受醫生及用家信任，在多國醫美市場擁有「經典」地位。值得一提的是，市面上所有PLLA的生產方式也大致相同，但唯獨Sculptra®的生產方式是與衆不同。

Sculptra®的生產過程可劃分為3個主要部分、9個關鍵階段，其中PLLA需經過微粒化、篩選、低溫零殘留滅菌技術後，才可製造出獨特並可注射的聚左旋乳酸（PLLA-SCA）10。研究證實，Sculptra®具有生物相容性4，，意味著Sculptra®可以與身體組織結合，同時可生物降解3，顆粒會隨著時間溶解，慢慢消失。

此外，Sculptra®亦經醫學證實，可刺激並增加人體自身膠原蛋白的製造11，達致撫平皺紋、改善臉部輪廓線條、緊緻臉部肌膚等效果6。由於人體製造新的膠原蛋白過程需要時間，Sculptra®的療效會於注射後數星期內自然地逐漸呈現12，可漸進式地改善肌膚狀況，效果更天然，不會出現「橡膠面」丶「饅化面」(面部腫脹、僵硬)的情況，完成療程後也不會出現尷尬的情況。

Sculptra®廣泛應用在醫美用途亦已經超過25年，擁有多年市場經驗，讓用家安心使用。

超過25年安全備受認證 全球使用人數超過百萬9Sculptra®極度重視產品的安全性，其成效及安全性經多項臨床研究證實8,9。現時，關於Sculptra®的醫學文獻已經超過50篇，而全球使用人數亦已累積超過百萬9。Sculptra®有超過25年安全備受認證和市場經驗，並有科學實證支持7,9。臨床研究證實，Sculptra®可刺激身體膠原蛋白的製造11，加強肌膚內在結構11,13。這正可針對性地透過補充皮膚因年齡增長而流失的膠原蛋白，重新提升皮膚支撐力，逆轉皮膚老化現象。數據顯示，Sculptra®可增加肌膚一型膠原蛋白（即皮膚與肌腱主要的膠原蛋白）密度達 67%11，且成效可持續至少2年14,15。 

Sculptra®現時已在超過40多個國家被廣泛使用，全球使用人數累積超過百萬⁹。

現時關於Sculptra®的醫學文獻已經超過50篇，反映Sculptra®經過長期科學驗證⁸,⁹，安全有效。

療程後肌膚變得更緊緻、亮澤、彈性

接受Sculptra®療程後，隨著膠原蛋白自然生長11，臉部肌底結構會漸漸增強11,13，臉部輪廓將會有所提升6，此外，臉部的肌膚也會隨時間變得更緊緻、亮澤及更有彈力16，而各種因膠原蛋白流失而導致的皮膚老化情況亦可得到改善，可達到「自然美」的效果。

注射Sculptra®後，臉部肌膚會在3至6個月內慢慢變得更緊緻、亮澤及有彈力¹²,¹⁶，效果天然。

Sculptra®用家評價正面

「肌膚緊緻亮澤」一向是自然年輕外表的關鍵指標13,16,17，調查結果顯示，89%*用家在療程後仍保持緊緻*，91%用家在療程後兩年仍維持光彩亮澤，100%*用家認為可有效改善皺紋，大部分用家更會推薦給朋友及願意再次接受療程。

用家接受Sculptra®療程前及療程後的肌膚改變

最後，建議大眾在接受醫美療程前，應先咨詢專業及有豐富經驗醫療人士的意見，共同商討並找出最適合自己的醫美方案，切忌在沒有全面了解療程細節的情況下，胡亂注射醫美針劑。同時，不要盲目跟風接受療程，以免接受療程後所得出的效果與自身期望不同。此外，選擇在信譽良好的醫美機構或診所接受療程亦十分重要，這不但可確保醫美療程的安全性，亦可提高對自己的保障。

備注︰
膠原自生劑療程屬於注射式的醫學美容療程，需由合資格醫護人員處理，亦非所有人士均適合使用。另外，醫學美容療程各有成效及副作用，應諮詢主診醫生意見，選擇最合適的治療方案。

有關藥物反應

  • PLLA-SCA膠原自生劑的藥物過敏反應是非常罕見。為減免過敏反應的出現，請確保知會醫生所有已知的過敏及敏感症狀。
  • 對於懷孕期及哺乳期婦女、18 嵗以下以及容易患上瘢瘤形成以及增生性瘢痕的人士，其使用PLLA-SCA膠原自生劑的安全性尚無定論，故不建議上述人士接受療程18

有關注射後即時反應

  • 藥物注射後的一般常見反應，包括在注射範圍出現腫脹、發紅、疼痛、痕癢、變色及觸痛。症狀通常會在注射後 1至15天內自動消退19

注射後或出現的反應

  • 在較少的情况下，受治療位置的皮膚下會可能出現微粒或微塊。這些微粒或微塊常並不顯眼，可能只有當你在受治療的皮膚上按壓時才會發現。有時候這些微粒或微塊會自動消退，故這些微粒或微塊通常不需要被治療，而且注射後當的按摩有助減低這些微粒或微塊出現的機會19
  • 如出現任何不良反應，你應立即通知你的醫生。

 

1  Fabi S, et al. Effectiveness and safety of correction of cheek wrinkles using biostimulatory poly-L-lactic acid injectable implant - Clinical study data up to 24 months. Poster presented at the International Master Course on Aging Science (IMCAS) World Congress, 26–28 January 2023, Paris, France.
2  Data on file. QMS-4706.
3  Lowe NJ. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2006;20 Suppl 1:2-6.
4  Sculptra®. US Instructions for Use. Galderma. 2016 (v1.0).
5  Fitzgerald R, et al. Aesthet Surg J. 2018 Apr 6;38(suppl_1):S13-S17.
6  US FDA. Summary of Safefy and Effectiveness data (Sculptra Aesthetic). Available at: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf3/p030050s002b.pdf (Last accessed 9 Sept 2024).
7  Data on file.MA-50389.
8  Data on file. MA-54105.
9  Data on file. MA-47133.  
10  Woerle B, et al. J Drugs Dermatol. 2004;3(4):385-9.
11  Goldberg D, et al. Dermatol Surg. 2013:39(6):915-922.
12  840236 Leaflet Sculptra APAC (v3.0).
13  Mest DR, Humble G. Dermatol Surg. 2006;32(11):1336-1345.
14  Narin RS, et al. J Am Acad Dermatol. 2010; 62(3):448-462.
15  Brandt FS, et al. Aesthet Surg J. 2011; 31(5):521-528.
16  Bohnert K, et al. Plast Reconstr Surg. 2019;45(5):718-724.
17  Data on file. MA-48830.

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