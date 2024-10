醫學美容延續青春美貌 想安全可靠點揀先最好？

注射醫美針劑一向是深受港人歡迎的醫美療程之一,皆因注射後可以即時「變靚」,效果明顯。但近年,有關注射醫美針劑後出現嚴重副作用的新聞時有所聞,令不少有意接受療程者感憂慮而卻步。其實,選擇適合的醫美療程需要考慮多種因素,若要提升整體臉部年輕感1,微調面部輪廓2,則可考慮注射經醫學證實被人體自然分解3丶安全性相對較高的膠原蛋白增生劑3。透過本文章,我們希望可幫助大衆了解在選擇醫美療程時,有何考慮要點需留意,讓大衆可選擇最適合自己的療程方案。

長效型膠原蛋白增生劑成分及效果天然 不殘留體內

相信大眾在選擇醫美療程時,也會優先考慮療程的安全性及效果,而當中比較多人選用的長效型膠原蛋白增生劑,其主要成分為植物材料聚左乳酸(Poly-l-lactic acid, PLLA)3,它是一種具生物相容性(可吸收性)的物質3,4。換言之,PLLA是可以被人體自然分解, 並不會殘留體内,安全性相對較高。

事實上,PLLA早已被醫學界應用於醫療用途逾數十年5,其安全性毋庸置疑, 而Sculptra®便是一種獲得認證的PLLA4,亦是首個通過臨床驗證及獲得美國食物及藥物管理局(美國FDA)認證的長效型膠原蛋白增生劑6,安全可靠,並廣泛應用在醫美用途已經超過25年7,8,9,一直深受醫生及用家信任,在多國醫美市場擁有「經典」地位。值得一提的是,市面上所有PLLA的生產方式也大致相同,但唯獨Sculptra®的生產方式是與衆不同。

Sculptra®的生產過程可劃分為3個主要部分、9個關鍵階段,其中PLLA需經過微粒化、篩選、低溫零殘留滅菌技術後,才可製造出獨特並可注射的聚左旋乳酸(PLLA-SCA)10。研究證實,Sculptra®具有生物相容性4,,意味著Sculptra®可以與身體組織結合,同時可生物降解3,顆粒會隨著時間溶解,慢慢消失。

此外,Sculptra®亦經醫學證實,可刺激並增加人體自身膠原蛋白的製造11,達致撫平皺紋、改善臉部輪廓線條、緊緻臉部肌膚等效果6。由於人體製造新的膠原蛋白過程需要時間,Sculptra®的療效會於注射後數星期內自然地逐漸呈現12,可漸進式地改善肌膚狀況,效果更天然,不會出現「橡膠面」丶「饅化面」(面部腫脹、僵硬)的情況,完成療程後也不會出現尷尬的情況。

▲ Sculptra®廣泛應用在醫美用途亦已經超過25年,擁有多年市場經驗,讓用家安心使用。

超過25年安全備受認證 全球使用人數超過百萬9Sculptra®極度重視產品的安全性,其成效及安全性經多項臨床研究證實8,9。現時,關於Sculptra®的醫學文獻已經超過50篇,而全球使用人數亦已累積超過百萬9。Sculptra®有超過25年安全備受認證和市場經驗,並有科學實證支持7,9。臨床研究證實,Sculptra®可刺激身體膠原蛋白的製造11,加強肌膚內在結構11,13。這正可針對性地透過補充皮膚因年齡增長而流失的膠原蛋白,重新提升皮膚支撐力,逆轉皮膚老化現象。數據顯示,Sculptra®可增加肌膚一型膠原蛋白(即皮膚與肌腱主要的膠原蛋白)密度達 67%11,且成效可持續至少2年14,15。

▲ Sculptra®現時已在超過40多個國家被廣泛使用,全球使用人數累積超過百萬⁹。

▲ 現時關於Sculptra®的醫學文獻已經超過50篇,反映Sculptra®經過長期科學驗證⁸,⁹,安全有效。

療程後肌膚變得更緊緻、亮澤、彈性

接受Sculptra®療程後,隨著膠原蛋白自然生長11,臉部肌底結構會漸漸增強11,13,臉部輪廓將會有所提升6,此外,臉部的肌膚也會隨時間變得更緊緻、亮澤及更有彈力16,而各種因膠原蛋白流失而導致的皮膚老化情況亦可得到改善,可達到「自然美」的效果。

▲ 注射Sculptra®後,臉部肌膚會在3至6個月內慢慢變得更緊緻、亮澤及有彈力¹²,¹⁶,效果天然。

Sculptra®用家評價正面

「肌膚緊緻亮澤」一向是自然年輕外表的關鍵指標13,16,17,調查結果顯示,89%*用家在療程後仍保持緊緻*,91%用家在療程後兩年仍維持光彩亮澤,100%*用家認為可有效改善皺紋,大部分用家更會推薦給朋友及願意再次接受療程。

用家接受Sculptra®療程前及療程後的肌膚改變

最後,建議大眾在接受醫美療程前,應先咨詢專業及有豐富經驗醫療人士的意見,共同商討並找出最適合自己的醫美方案,切忌在沒有全面了解療程細節的情況下,胡亂注射醫美針劑。同時,不要盲目跟風接受療程,以免接受療程後所得出的效果與自身期望不同。此外,選擇在信譽良好的醫美機構或診所接受療程亦十分重要,這不但可確保醫美療程的安全性,亦可提高對自己的保障。

備注︰

膠原自生劑療程屬於注射式的醫學美容療程,需由合資格醫護人員處理,亦非所有人士均適合使用。另外,醫學美容療程各有成效及副作用,應諮詢主診醫生意見,選擇最合適的治療方案。

有關藥物反應

PLLA-SCA膠原自生劑的藥物過敏反應是非常罕見。為減免過敏反應的出現,請確保知會醫生所有已知的過敏及敏感症狀。

對於懷孕期及哺乳期婦女、18 嵗以下以及容易患上瘢瘤形成以及增生性瘢痕的人士,其使用PLLA-SCA膠原自生劑的安全性尚無定論,故不建議上述人士接受療程18。

有關注射後即時反應

藥物注射後的一般常見反應,包括在注射範圍出現腫脹、發紅、疼痛、痕癢、變色及觸痛。症狀通常會在注射後 1至15天內自動消退19。

注射後或出現的反應

在較少的情况下,受治療位置的皮膚下會可能出現微粒或微塊。這些微粒或微塊常並不顯眼,可能只有當你在受治療的皮膚上按壓時才會發現。有時候這些微粒或微塊會自動消退,故這些微粒或微塊通常不需要被治療,而且注射後當的按摩有助減低這些微粒或微塊出現的機會 19 。

。 如出現任何不良反應,你應立即通知你的醫生。

1 Fabi S, et al. Effectiveness and safety of correction of cheek wrinkles using biostimulatory poly-L-lactic acid injectable implant - Clinical study data up to 24 months. Poster presented at the International Master Course on Aging Science (IMCAS) World Congress, 26–28 January 2023, Paris, France.

2 Data on file. QMS-4706.

3 Lowe NJ. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2006;20 Suppl 1:2-6.

4 Sculptra®. US Instructions for Use. Galderma. 2016 (v1.0).

5 Fitzgerald R, et al. Aesthet Surg J. 2018 Apr 6;38(suppl_1):S13-S17.

6 US FDA. Summary of Safefy and Effectiveness data (Sculptra Aesthetic). Available at: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf3/p030050s002b.pdf (Last accessed 9 Sept 2024).

7 Data on file.MA-50389.

8 Data on file. MA-54105.

9 Data on file. MA-47133.

10 Woerle B, et al. J Drugs Dermatol. 2004;3(4):385-9.

11 Goldberg D, et al. Dermatol Surg. 2013:39(6):915-922.

12 840236 Leaflet Sculptra APAC (v3.0).

13 Mest DR, Humble G. Dermatol Surg. 2006;32(11):1336-1345.

14 Narin RS, et al. J Am Acad Dermatol. 2010; 62(3):448-462.

15 Brandt FS, et al. Aesthet Surg J. 2011; 31(5):521-528.

16 Bohnert K, et al. Plast Reconstr Surg. 2019;45(5):718-724.

17 Data on file. MA-48830.

(資訊)