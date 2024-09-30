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海外法官｜范理申因個人理由不續任　成今年第5位離任終院海外非常任法官

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 53 分鐘前

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司法機構稱，范理申因個人理由決定不續任。（資料圖片）

終審法院海外非常任法官范理申（Nicholas Phillips）今日（30日）完成任期後將不續任，是今年第5位離任的海外非常任法官。司法機構證實，范理申因個人理由，決定不續任，強調終院的上訴個案數字一直保持穩定，近期的法院人員變動不會影響終院的運作，將繼續於香港及海外物色合適的非常任法官人選。

終審法院海外非常任法官范理申（Nicholas Phillips）。（司法機構圖片）

司法機構指，儘管近年有些非常任法官離任，但絕大多數在任或已離任的非常任法官，都曾公開重申，繼續對香港的獨立司法制度以及香港法院致力維護法治充滿信心。目前終院仍有10名非常任法官，包括4名香港法官及6名來自英國和澳洲的其他普通法適用地區非常任法官。

范理申由2012年10月1日起出任終院非常任法官，至今日結束4任、共12年任期，司法機構稱，感謝范多年來支持香港法治及對終院的貢獻。

范理申是今年第5位離任的海外非常任法官，兩名英國最高法院前法官岑耀信（Jonathan Sumption）和郝廉思（Lawrence Collins）今年6月辭任；來自加拿大的麥嘉琳（Beverley McLachlin）在今年7月底結束任期屆滿後不再續任，來自澳洲的紀立信（Anthony Murray Gleeson）亦於今年三月以年事已高為由離任。

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