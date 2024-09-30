體育盛事｜團結香港基金倡設「盛事辦公室」　霍啟剛：可和業界及持分者增溝通

▲ 團結香港基金就推動發展體育盛事經濟發表政策倡議報告。（報告截圖）

團結香港基金就推動發展體育盛事經濟發表政策倡議報告，提出12項建議，包括在現有盛事協調統籌組基礎上，成立常設的「盛事辦公室」，從更高層面，跨局協調盛事申辦及籌劃。報告首席顧問、港協暨委會副會長霍啟剛表示，國際大型賽事對比賽場地要求高，本港大部分場地由康文署管理，已有多年歷史，應探討將政府場館轉為比賽場地的可行性。

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報告指出現時政府角色較被動，缺乏系統性策略規劃以吸引體育賽事落戶香港，若設立「盛事辦公室」，可作為單一對接窗口，簡化牌照申請流程，促進主辦方與各政府部門及受影響社區等溝通。

現時已有文體旅局、體育專員、盛事統籌協調組等協助盛事舉行，被問到為何仍建議成立「盛事辦公室」，霍啟剛稱盛事統籌協調組是好開始，協調組成立後活動協調、疏導做得更好，但成立辦公室可和業界及持分者溝通、討論方案

霍啟剛舉例稱，世界游泳錦標賽明年將會落戶新加坡，成本大約1億美元，而很多大型體育盛事需要投入大量資源承辦，單靠現有的資助項目，例如「M」品牌是不足夠，需要去到財政司司長的層面，評估政府的財政狀況及預計經濟回報，甚至安排商界參與等，有關操作需要多個部門支持。

報告又認為即將落成的啟德體育園，場地設計具彈性，有能力吸引舉辦大型賽事，認為體育可結合娛樂，建議啟德建成體育旅遊核心場地，把方艙醫院變成體育娛樂場地，帶動周邊零售、餐飲及文化產業發展。

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