夫妻關係｜人夫結紮3年妻子竟懷孕　堅信女方「無外遇」醫生檢查揭真相

▲ 一名男子結紮3年，醫生檢查後揭開真相。（iStock圖片）

【夫妻關係/出軌/外遇/結紮/懷孕】不少夫妻為了避孕會選擇進行結紮手術，不過近日台灣泌尿科醫生最近在網上分享，一名男子已結紮3年，妻子突然懷孕，於是一起約見醫生，並堅稱雙方都沒有「出軌外遇」，懷疑是否結紮失敗所致。男子於是進行精液檢驗，詎料報告出爐後，醫生不知如何開口，「這一分鐘內診所突然變得很安靜...」。

夫妻關係｜人夫結紮1年妻子懷孕惹綠帽疑雲 親子鑑定結果出爐揭真相

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結紮｜人夫結紮3年妻子竟懷孕

台灣泌尿科醫生黃維倫早前在社交平台Facebook專頁「U and泌的鳥醫師．黃維倫」發文，指男性結紮的成功率超過99%，但仍有非常微小的失敗率，原因包括患者一側有兩條以上的輸精管、感染或受傷等原因，導致輸精管廔管，或醫生進行手術時處理不當。

黃醫生在帖文中分享同行醫生親身經歷的故事，該名醫生曾為一位男患者結紮，怎料3年後，他卻與妻子一同前來求診，那名男子稱「醫生，我太太又懷孕了，但我們也沒有別人，是不是結紮失敗了?」，於是醫生建議進行精液檢驗，一周後再看報告。

▲ 黃維倫醫生指出，男性結紮的成功率超過99%。（Facebook「U and泌的鳥醫師．黃維倫」圖片）

結紮｜醫生檢查揭驚人真相

一星期後，該名男子獨自應診，稱太太與朋友到日本旅行。而當醫生看到報告結果後，頓時沉默下來，原來結果顯示男子的精液沒有精蟲，意味太太不可能因為他懷孕，醫生苦惱如何告知患者真相，「這一分鐘內診間突然變得很安靜...」。

帖文曝光後引來網友熱烈討論，不少人紛紛留言，「綠上加綠」、「愛是一道光綠到你發慌」、「送綠色的東西就該明白了」、「醫師我朋友最近也遇到這件事…女生堅決說沒有跟其他人..」、「請他好好照顧上帝的孩子」。

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