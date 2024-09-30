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醫療八點檔︱何依婷化身女主播挑戰方健儀神級地位　為帶出健康資訊兩人鬥到盡

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 21 分鐘前

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新聞小花何依婷（Regina），一向視健康新聞界神級女主播方健儀（Akina）為假想敵，Regina不只想要羸，更要羸得光彩，要憑真實力跑新聞，以報導第一手健康新聞猛料去羸；同時間Akina為保節目皇牌地位，亦花盡心機，從每樣資料中抽絲剝繭，以獨特的角度進行專題報導，令鬥爭變得愈來愈烈…… 其實這是即將推出的健康短片劇情，由Regina同Akina一起飾演女主播，在影片中鬥個難分難解。

Regina坦言飾演女主播真的不易，還好早前拍劇有所練習，「之前都嘗試演新聞女主播，當時已經覺得不易，尤其是眼睛的節奏控制最難，更特別看很多新聞、練習讀新聞稿，甚至找來專業人士指導，上課學習，了解主播報新聞時如何發音和咬字。」今次能夠同資深女主播Akina合作，Regina能夠近距離了解主播需要的手眼協調、口齒伶俐，她笑言日後要再次扮演類似角色時，就能更得心應手。

短片外Regina十分謙遜，但故事中卻是步步進逼：上位的新聞小花阿May何伊薇（Regina飾）與神級女主播Mean姐文健儀（Akina飾），同為健康節目《醫療八點檔》的主播，兩人各領一組，常常為爭取最獨特與最吸引人的新聞題材而鬥個不停，這次兩組人分別為《降膽固醇騙案》與《糖友聲討人氣KOL事件》中各出奇謀，尋找不同的當事人與醫務人員，以不同角度作出獨家專題，爭奪節目皇牌之位！

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兩大主播中鬥法當然精彩，其實短片帶出的健康信息也非常實用， Akina表示以為「重操」主播一職應該駕輕就熟，然而短片內的健康資訊也令她大開眼戒，需要重新學習。她說：「近年來我也有主持一些健康節目，對很多問題也有所涉獵，但這次的兩個主題也很新穎而且『貼地』，自己也要花點時間了解。

Akina從《降膽固醇騙案》故事中，了解到坊間聲稱可以降膽固醇的保健食品，其功效一直成疑，甚至有研究服指用後壞膽固醇水平並無顯著改變，而服用他汀類藥物的測試者，體內壞膽固醇水平則降低37.9%，相比之下成效更顯著。「其實香港有高達51.9%香港人有高膽固醇，這些患者有機會引發冠心病、心臟病發或中風等致命心腦血管疾病，如果以為保健食品一定有效，所帶來的影響真的可大可小。」

至於《糖友聲討人氣KOL事件》則是以生酮飲食與糖尿病的關係為主題，「大家都知道糖尿病是香港最普遍的慢性病之一，每10個人就有1個患有糖尿病，但還有很多患者對此病認知不足，不知道有可能引致嚴重併發症，甚至誤信坊間所說，以為生酮飲食就足以應付。」其實保持血糖穩定的關鍵，在於適量均衡的飲食、低脂烹調及攝取高纖維食物。「透過這次拍攝，我了解到現時有新一代藥物SGLT-2抑制劑，不但有助控制血糖，更對心衰竭與腎功能衰退的患者，都有顯著療效，可以說是大開眼戒。」

有關影片將於2024年10月3日發佈。

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