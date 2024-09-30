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十一國慶｜牌照處國慶假前突擊巡查油尖旺7間賓館　涉嫌無牌經營或遭檢控

社會

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 55 分鐘前

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牌照處於上周二至四（24至26日）展開執法行動，在油尖旺區突擊巡查懷疑無牌經營的賓館。（政府新聞處圖片）

十一國慶黃金周將至，民政事務總署轄下牌照事務處於上周二至四（24至26日）加強打擊無牌旅館，在旅客住宿熱門地點油尖旺區，突擊巡查7間涉嫌無牌經營賓館的處所，以保障入住旅客及公眾安全。牌照處表示，如在完成調查後有足夠證據，會跟進並作出檢控。

除了旅遊旺季的特別行動外，牌照處已成立專責小隊，加強打擊經網上平台出租的無牌旅館，透過瀏覽互聯網網頁、流動應用程式、社交媒體、討論區等，搜尋懷疑無牌酒店或賓館的資訊和情報。當發現透過網上平台出租的無牌酒店或賓館，牌照處的執法人員便會跟進調查。牌照處亦會於境外主要互聯網搜尋器作出宣傳，讓旅客在計劃來港旅程時，更容易接觸到牌照處的資訊。

旅客或市民可透過牌照處網頁的搜索功能，分辨相關酒店或賓館是否持牌處所。牌照處亦呼籲市民如發現懷疑無牌酒店或賓館，可致電舉報熱線（2881 7498）、電郵至hadlaenq@had.gov.hk、傳真至2504 5805，或透過「香港持牌旅館」流動手機應用程式舉報。

牌照處發言人強調，無牌經營酒店或賓館屬刑事罪行，根據《旅館業條例》，一經定罪會留有案底，最高刑罰為監禁3年及罰款50萬元，就罪行持續期間的每一日亦可被另處罰款2萬元。針對涉及重犯罪行的無牌經營酒店或賓館，法庭亦可就有關處所發出為期6個月的封閉令。

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