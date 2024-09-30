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十一國慶｜多校今辦升旗禮唱國歌　教育局常秘籲幼稚園生「給國家最佳生日禮物」

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發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

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教育局常秘李美嫦今早在天主教聖瑪加利大幼稚園舉行的升旗禮致辭。（政府新聞處圖片）

為慶祝國慶75周年，教育局鼓勵全港中小學和幼稚園按學校實際情況，於今日（9月30日）上課前舉行升國旗儀式及奏唱國歌，增強學生的國家觀念，弘揚愛國精神和民族自豪感，全港多間學校響應呼籲舉辦升旗禮。

政務司副司長卓永興、署理教育局局長施俊輝及教育局常任秘書長李美嫦今早分別出席其中3間學校進行的升旗禮。

點擊圖片放大

卓永興在東華三院蔡榮星小學舉行的升旗禮表示，今年香港特區政府以「愛國愛港愛社區」為主題，舉辦一系列多姿多彩的慶祝活動，其中一項重要的慶祝活動是香港的中小學和幼稚園在今天舉行升國旗儀式和奏唱國歌，與社會各界一同為國慶日獻上衷心祝福，為國慶慶祝活動增添意義。

施俊輝到訪仁濟醫院羅陳楚思中學，他在升旗典禮中指出，教育局一向透過「多重進路、互相配合」方式持續推展國民教育，通過學校課程和學生內地交流考察活動等，引領學生將讀萬卷書與行萬里路結合起來，從而全面地認識國家，培養國民身分認同。

李美嫦則在天主教聖瑪加利大幼稚園舉行的升國旗禮上鼓勵學生要多認識國家，努力學習，以身為中國人而感到自豪，長大後為建設國家和香港出一分力「就是給國家最好的生日禮物」。

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