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東張西望丨利用微信傳訊息訛稱保險到期　苦主信以為真共損失6萬多元

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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《東張西望》揭微信訊息騙案。

不時出現電騙案，TVB《東張西望》在昨晚（9月29日）報道指，近日微信出現騙案訊息，主要內容有關保險訊息，訛稱用戶保險已經到期，需要點擊連結解除。

節目訪問苦主謝女士，她表示當日接到電話稱保險到期，要下載一個小程式，她因為見到沒有保單內容卻有自己的姓名及資料，所以信以為真。

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東張西望丨利用事主心急心態

謝女士依騙徒指示下載Zoom程式，同時又自報所有資金狀況，跟住要她轉了2萬元到微信錢包，已測試戶口有沒有被凍結；之後再叫謝女士將另外兩張信用卡綁定，然後轉帳給騙徒，總共損失6萬多元。

節目同時提醒市民，騙徒主要利用事主心急想處理事件的心態，而且訊息量快及多，完全不讓對方思考，所以才信以為真。

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