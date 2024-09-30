天文現象｜今年最亮彗星清晨現身東方地平線　10.12更亮更易觀察【多圖】

▲ 今年最亮彗星「紫金山-阿特拉斯」即日至10月2日清晨約5時現身於東方地平線。(梁偉榮攝)

今年最亮彗星「紫金山-阿特拉斯」（編號C/2023 A3）於今日（30日）清晨約5時現身於東方地平線。該彗星由上周六（28日）開始經過近日點，且亮度更達到肉眼可見的程度，直至本周三（10月2日）。到10月12日彗星通過近地點，會出現於日落後的西方低空。

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彗星是太陽系的冰冷小天體，當其沿軌道運行至靠近地球時，太陽的熱和輻射會令由塵埃和冰塊構成的彗星拖出一條長尾巴，古人稱為「掃把星」。去年初被天文學家發現的「紫金山-阿特拉斯」彗星，由中國科學院紫金山天文台及南非天文台的ATLAS望遠鏡共同發現。

這顆來自太陽系深處的小天體，上周六經過近日點，從離太陽不到6千萬公里處掠過，比水星還近，並變得十分明亮，亮度達到肉眼可見的程度。直至本周三也可在清晨早上5時至5時半在東方低空看見。不過由於她現時只出現於日出前的朝霞中，或較難看見。

彗星到10月中旬後會再度出現於日落後的西方低空，於下月12日會經過近地點，適合於本港黃昏時分於西方天空觀測，代表彗星距離地球最近，屆時其亮度可望達到約2.5等的最高點，將會上周六更易於觀察。

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