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悲慘童年｜自揭險被母親用25萬賣入火坑當舞女　向太寧死不屈對父母感失望

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 35 分鐘前

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向太自揭不為人知的悲慘過去！

【向太/陳嵐/辛酸往事/舞女】影視大亨向華強太太陳嵐（向太）向來有話直說，憑爽朗形象吸納不少粉絲！向太閒時喜歡在社交網直播跟粉絲互動，近日她就在直播中罕有談及身世，竟自爆學生時期曾被好賭的母親逼去當舞女，父親更以下跪的方式威脅她就範，她對父母失望至極，更一度想過輕生！

向太悲慘童年｜努力讀書拿下第一名

向太在直播中透露，父親一直重男輕女，她為了肯定自己，所以非常上進，而且生活自律，跟自己說要好好讀書拿下第一名，而且為了不向父母要錢，年紀輕輕已去電子工廠賺錢，甚至還花錢供哥哥上大學，懂性得讓人心痛。

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向太悲慘童年｜父親下跪逼就範

唯母親愛好賭博，因而欠下賭債，有天母親回來竟要求她去舞廳當舞女上班賺外快，還叫她不要去上大學，又稱已經收了對方100萬台幣（約25萬港幣），換言之要用100萬台幣將她賣入火坑，最令她感驚訝的是，父親不但沒有反對母親做法，還用下跪的方式威脅她答應，令她感難過。

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向太悲慘童年｜對父母失望曾有輕生念頭

由於向太個性倔強，對當舞女寧死不屈，加上對父母失望，一度有輕生念頭，幸好被朋友緊急送醫才撿回一命，後來她轉換心態，開始加入模特兒行業，才一步步走到今天，對於向太這一段辛酸往事，網民感震驚和心疼，幸好向太如今生活愉快。

向太曾公開年輕時的照片，年輕時的她絕對貌美如花，擁有窈窕身材和白皙皮膚，就算身邊站著「大美人」關之琳，外型也不遜色，星味十足！

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