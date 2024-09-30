買樓擔保｜丈夫+奶奶出錢俾首期人妻物業無名　卻被要求做擔保人：我只係外人

▲ 丈夫+奶奶俾首期人妻物業無名，卻被要求做擔保人。

【買樓/做擔保人/樓按問題/擔保人問題/首期問題/買樓擔保】做擔保人有風險，所以要想清想楚！一名人妻在網上大吐苦水，稱丈夫家人準備支付首期為夫妻二人買入一單位，問題是樓契沒有加入她的名字，但卻被對方要求為其作為樓按的擔保人。對此，人妻表現得極之反感，但又不知如何拒絕，苦無對策下唯有求助網友。

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買樓擔保｜物業只落丈夫及奶奶名

日前，人妻以「買樓擔保問題」為題在網上討論區發文，她透露夫妻二人準備添置一間屋，而丈夫的家人會支付首期。人妻續指，由於做物業按揭需要有入息證明的人做擔保，而男方家人卻未能提供穩定的收入證明，所以她便被對方要求成為擔保人的角色。但是礙於物業只歸於丈夫及奶奶的名下，自己卻沒有份，所以人妻對此表示甚為不滿，

我唔會比錢供樓，其他雜費可以出。

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買樓擔保｜網友一致反對不做擔保人

對於人妻的煩惱，網友一致認為「不可答應」，「錢冇份分，出事有鑊要妳孭。佢其他屋企人死晒？」、「做擔保人有法律責任，風險好大。將來層樓賣出去，你覺得自己有無錢分呢。何況再講得難聽D，你地確定婚姻真係可以一生一世。」、「衰左就要你硬食，賺左就無你享受，老虎蟹都唔制。」

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買樓擔保｜網友建議：加名先好做擔保人

有網友建議人妻要好好保障自己的利益，「你做擔保人咁咪有風險囉，佢咁大方咪寫埋你個名落去。」對此，人妻帶點心灰意冷地直指男方「睇錢大過天」，

就算結左婚，我都只係一個外人。一定唔會寫我名，因為我無份比首期。

買樓擔保｜人妻焗住上：撻訂要同奶奶住

經過網友們的一番討論後，不少人也十分同情人妻的兩難局面。對於決定如何，人妻亦無奈地回應大眾，

焗幫，唔幫上唔到會（做不到樓按）。撻訂仲要同99（奶奶）住...點都係死。

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