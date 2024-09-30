  • 32°C
香港時間：2024930日 (一) 20:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

買樓擔保｜丈夫+奶奶出錢俾首期人妻物業無名　卻被要求做擔保人：我只係外人

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 52 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

丈夫+奶奶俾首期人妻物業無名，卻被要求做擔保人。

【買樓/做擔保人/樓按問題/擔保人問題/首期問題/買樓擔保】做擔保人有風險，所以要想清想楚！一名人妻在網上大吐苦水，稱丈夫家人準備支付首期為夫妻二人買入一單位，問題是樓契沒有加入她的名字，但卻被對方要求為其作為樓按的擔保人。對此，人妻表現得極之反感，但又不知如何拒絕，苦無對策下唯有求助網友。

最新影片推介︰

童學園
開學季｜幼兒開學難適應？　東華三院幼兒園度身訂造教顧方案成雙職家長後盾

買樓擔保｜物業只落丈夫及奶奶名

日前，人妻以「買樓擔保問題」為題在網上討論區發文，她透露夫妻二人準備添置一間屋，而丈夫的家人會支付首期。人妻續指，由於做物業按揭需要有入息證明的人做擔保，而男方家人卻未能提供穩定的收入證明，所以她便被對方要求成為擔保人的角色。但是礙於物業只歸於丈夫及奶奶的名下，自己卻沒有份，所以人妻對此表示甚為不滿，

我唔會比錢供樓，其他雜費可以出。

點擊圖片放大
+10
+9

買樓擔保｜網友一致反對不做擔保人

對於人妻的煩惱，網友一致認為「不可答應」，「錢冇份分，出事有鑊要妳孭。佢其他屋企人死晒？」、「做擔保人有法律責任，風險好大。將來層樓賣出去，你覺得自己有無錢分呢。何況再講得難聽D，你地確定婚姻真係可以一生一世。」、「衰左就要你硬食，賺左就無你享受，老虎蟹都唔制。」

點擊圖片放大
+4
+3

買樓擔保｜網友建議：加名先好做擔保人

有網友建議人妻要好好保障自己的利益，「你做擔保人咁咪有風險囉，佢咁大方咪寫埋你個名落去。」對此，人妻帶點心灰意冷地直指男方「睇錢大過天」，

就算結左婚，我都只係一個外人。一定唔會寫我名，因為我無份比首期。

買樓擔保｜人妻焗住上：撻訂要同奶奶住

經過網友們的一番討論後，不少人也十分同情人妻的兩難局面。對於決定如何，人妻亦無奈地回應大眾，

焗幫，唔幫上唔到會（做不到樓按）。撻訂仲要同99（奶奶）住...點都係死。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

買樓置業｜港男3年前上車變負資產應賣樓止蝕？　網民1建議被圍剿：靠害咩
13:37 2024/09/12
買樓置業｜港男3年前上車變負資產應賣樓止蝕？　網民1建議被圍剿：靠害咩
移英回流｜夫婦3年前賣樓移英再置業　1原因欲回流返港扣除開支有錢賺身家暴漲
10:57 2024/09/16
移英回流｜夫婦3年前賣樓移英再置業　1原因欲回流返港扣除開支有錢賺身家暴漲
婆媳關係丨老爺奶奶40歲「退休」靠兒子新抱養　為$1200家用補貼阻孫仔讀幼稚園
18:06 2024/09/09
婆媳關係丨老爺奶奶40歲「退休」靠兒子新抱養　為$1200家用補貼阻孫仔讀幼稚園

你可能感興趣

買樓置業｜港男3年前上車變負資產應賣樓止蝕？　網民1建議被圍剿：靠害咩
13:37 2024/09/12
買樓置業｜港男3年前上車變負資產應賣樓止蝕？　網民1建議被圍剿：靠害咩
移英回流｜夫婦3年前賣樓移英再置業　1原因欲回流返港扣除開支有錢賺身家暴漲
10:57 2024/09/16
移英回流｜夫婦3年前賣樓移英再置業　1原因欲回流返港扣除開支有錢賺身家暴漲
婆媳關係丨老爺奶奶40歲「退休」靠兒子新抱養　為$1200家用補貼阻孫仔讀幼稚園
18:06 2024/09/09
婆媳關係丨老爺奶奶40歲「退休」靠兒子新抱養　為$1200家用補貼阻孫仔讀幼稚園
物業按揭 夫妻之道 網絡熱話 大眾 網上討論區 撻訂 買入

最高瀏覽

打風預測│超強颱風山陀兒闖港800公里範圍　料北風逐漸增強
打風預測│超強颱風山陀兒闖港800公里範圍　料北風逐漸增強
急症室最長等候時間（09月30日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月30日 時間16:05）
東張西望丨港婦遊濟州汗蒸幕打卡被捕　滯留韓國街頭痛哭：冇人幫到我
東張西望丨港婦遊濟州汗蒸幕打卡被捕　滯留韓國街頭痛哭：冇人幫到我
誤食藥物｜4歲兒子被母餵食草藥丸後不治　母親涉虐兒被捕
誤食藥物｜4歲兒子被母餵食草藥丸後不治　母親涉虐兒被捕
腦梗塞︱《黑暗榮耀》宋慧喬「瘋媽媽」腦梗塞離世終年52歲　醫揭10大症狀+7類高危食物少吃
腦梗塞︱《黑暗榮耀》宋慧喬「瘋媽媽」腦梗塞離世終年52歲　醫揭10大症狀+7類高危食物少吃