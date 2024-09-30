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施政報告｜促政府為低收入及自僱人士代供強積金　黃國：政府須轉變施政理念

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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工聯會理事長黃國促政府為低收入及自僱人士代供強積金。（黃國fb圖片）

新一份施政報告即將公佈，工聯會理事長黃國今日聯同香港文職及專業人員總會、香港環保物流及清潔從業員協會，及香港百貨商業僱員總會代表舉行記者會，要求政府兌現承諾，盡快落實為低收入及自僱人士代供強積金。

「積金易」平台在今年6月投入運作，黃國指出，特區政府早於2020年已承諾在「積金易」平台運行後，為收入低於供款入息下限的僱員及自僱人士代供5%的強積金，平台現已投入運作，惟未見當局就「代供」有任何動靜。

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盡快調整強積金供款入息上下限

黃國又指出，據《強積金計劃條例》，積金局必須每四年對強制性供款的上下限進行不少於一次檢討，惟上次調整已是2013年，仍維持在30,000元及7,100元水平，嚴重滯後。他強調，若按機制調整，現時上下限應為超過51,000元及10,000元。

另外，黃國促政府積極回應打工仔的強烈訴求，盡快推出保證回報高於通脹的強積金產品。他指出，政府9月最新一批500億規模的3年期銀色債券，息率與本地通脹掛鈎並保證不會少於4%，而外匯基金自1994年的複合年度投資回報率為4.5%，遠高於同期通脹率2.0%。上述實例足以證明，香港有條件、有能力推出保本增值的保證回報強積金計劃產品。政府在2023年《財政預算案》答應會研究推出有穩建回報且手續費低的強積金產品，但至今仍無具體方案出台。

黃國強調，在進入由治及興新階段，特區政府須轉變施政理念，有為政府結合高效市場，切實履行香港當家人、第一責任人角色，積極主動作為，回應市民訴求。

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