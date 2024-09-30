仁濟醫院縫針事故｜兩仁濟醫護今提堂   心悅父親痛批：院方可恥可恨

▲ 心悅父親黎先生（中）引述主診醫生表示，心悅的情況每天都在下滑，情況並不理想。（朱永倫攝）

女童小心悅今年5月在仁濟醫院縫合頭部傷口後，女童其後心臟驟停18分鐘，現時情況仍然危殆。女童父親事發後數天於荃灣警署報案，警方周六（28日）以虐兒罪拘捕兩名女子，分別是26歲註冊護士張天穎、以及62歲二級病人服務助理尹美君，兩人獲准保釋至12月。

心悅父親黎先生今日見記者，引述主診醫生表示，心悅的情況每天都在下滑，情況並不理想。據議員引述，心悅目前稍有消腫，不過腦電波無反應，醫生指病情要向好十分困難。黎先生表示，與家人每天輪流照顧心悅，「佢仲有好多世界未接觸過，我的家庭係好痛苦嘅，無諗過比仁濟醫院破壞家庭。」

對於事故責任，黎先生表示，首度會晤仁濟醫院高層當日，院方即召開記者會，不過沒有提及他們的感受、講法。兩次給予院方「將真相講出嚟」，不過仍被隱瞞，認為若非報警找不到事件真相，「成班管理層去抹黑小朋友，咁可恥咁可恨，點配做香港嘅醫護人員；紙喺包唔住火，收埋咁唔得光嘅嘢，上帝會懲罰你地。」

協助個案的律師劉嘉華表示，早前已正式去信醫管局，並獲對方回覆，雙方屬初步接觸階段。他指，虐兒最高懲罰達10年監禁，尊重警方的檢控決定，至於會否加控則「拭目以待」。他指，相信涉及有力證據可協助往後處理民事索償，另亦評估事故值得向委醫會及護士管理局投訴，需視乎事件的證據。

立法會議員陳穎欣表示，對醫管局事故後的風險通報的建議感到失望，指通報一直只給予內部參考，但沒有指引交代予黎先生，認為事件一直欠缺溝通，認為向公眾交代十分重要。她亦表示，早前公院成立的檢討委員會向醫管局提交30項建議，不過未有具體細節、落實時間表，希望醫管局盡快交代。

事發於今年5月中旬，4歲女童小心悅在家跌倒，後腦有傷及發燒，被送往仁濟醫院急症室縫合三針，惟完成治療後，醫護發現心臟驟停，隨即施行搶救，經臨床診斷為缺血性腦病變。院方事後表示，事件罕見，將了解女童是否有罕見病。事發後個半月當局再交代，指女童基因檢測無異常，並首次就事件致歉。局方周六亦表示，由於案件已進入司法程序，不作評論，兩名被控醫護則暫停職務。

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記者：陳展棋