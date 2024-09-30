十一國慶｜今起一連三日可免費搭天星小輪　陳國基：商界推逾400項優惠和慶祝活動

▲ 國慶75周年，商界和企業在國慶期間推出超過400項優惠和慶祝活動。

明日就是國慶75周年，商界和企業在國慶期間推出超過400項優惠和慶祝活動，政務司司長陳國基指，特別感謝中企協聯同一眾中資企業，由今日(30日)起一連三日，贊助廣大市民和遊客免費乘搭天星小輪，讓乘客能夠在船上放慢腳步，沿途欣賞維港兩岸的獨特的風光，感受這個城市的獨特魅力。

陳國基指，今早出席由香港中國企業協會舉辦的「中企服務進社區——渡輪免費搭乘活動」啟動禮，並乘搭天星小輪，身體力行支持由特區政府牽頭聯繫社會各界，為市民和遊客們精心設計的國慶慶祝活動之一。

▲ 陳國基指，特別感謝中企協聯同一眾中資企業，由今日起一連三日，贊助免費乘搭天星小輪。(陳國基fb圖片)

中銀香港聯同其他七家中資機構一同支持香港中國企業協會舉辦「三天免費搭小輪」活動，讓全港市民在9月30日至10月2日期間，無限次免費搭乘天星小輪來往尖 沙咀及中環／灣仔，飽覽本地標誌性的維港風光，惠及全港市民與訪港旅客。

陳國基說，在政府的帶領下，商界和企業在國慶期間推出超過400項優惠和慶祝活動，包羅萬有，例如在國慶當天，港鐵大部分路線會提供75折車費優惠、電車免費乘坐；政府資助全港戲院半價優惠；博物館和康樂及文化事務署下多項康樂設施免費開放；多個旅遊景點亦會有不同的優惠，必定能夠滿足大家的各項需要。

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國慶各項優惠及活動詳情： https://www.nationalday75.gov.hk/tc/foreword.html

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