十一國慶｜運輸署料大量旅客往返內地澳門 已要求加密金巴皇巴及港鐵班次
社會
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
運輸署預計，十一國慶日和重陽節及前後，將有大量跨境乘客使用公共運輸服務往返內地或澳門，跨境私家車亦會顯著增加。署方呼籲旅客及早規劃行程，盡量選擇非繁忙時段出行。
運輸署今日（30日）在社交平台Facebook發文表示，已與相關內地單位及營辦商制定計劃加強各口岸服務，包括增加金巴和皇巴的班次，以及在港珠澳大橋口岸、落馬洲／皇崗及深圳灣口岸等在有需要時安排專用通道，保障公共交通服務暢順。
署方將視乎現場交通情況，落馬洲管制站及深圳灣口岸由9月27日起至10月14日凌晨，或會實施特別交通安排，以便公共運輸車輛暢順進入，籲駕駛人士留意沿途可變信息顯示屏及交通標誌。
同時，署方已主動聯絡各公共運輸營辦商加大運力，預留車輛及人手應對旅客出行需要，其中港鐵會在9月28日至10月13日期間加強多條鐵路線的列車服務，共增加約950班車，方便市民和旅客出行。
為配合國慶日升旗儀式和煙花匯演，受影響地區將分階段實施封路和改道，各公共運輸服務亦有相應特別安排，預計港島北、尖沙咀和西九文化區及海底隧道等交通將顯著擠塞，署方籲駕駛人士避免前往，市民盡量使用公共運輸服務。市民可透過運輸署流動應用程式「香港出行易」留意最新交通消息。
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