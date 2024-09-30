教學爭議｜袁鳳瑛轉行教EQ班被控洗腦教育　網民斥借宗教名義操控學生變奴隸

▲ 歌手袁鳳瑛轉行做導師被控教育方式好恐怖，借宗教名義招搖撞騙？

【天若有情/袁鳳瑛/EQ班/輔導班/家庭輔導/佛學課程/語言障礙】現年58歲的歌手袁鳳瑛當年憑一曲《天若有情》一炮而紅，後來自覺難以適應娛樂圈生活，於公開大學進修醫療輔導及心理學後，轉行從事家庭輔導工作。最近，有網民千文控訴自3歲起上袁鳳瑛的輔導班後，造成他童年惡夢的開始並表示︰「佢上堂教小朋友方式好恐怖，會用群眾壓力去迫你就範。」更形容其母親被視為「奴隸」，並指責袁鳳瑛在公眾場合對其進行羞辱。

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袁鳳瑛教學爭議｜因語言障礙被迫參加EQ班

袁鳳瑛2003年起在香港公開大學修讀醫療輔導、心理學專業文憑以及兒童心理學文憑，修畢後轉行從事家庭輔導工作。據網民爆料，袁鳳瑛在輔導過程中，強迫學員參加佛學課程，並在佛堂中進行教導，甚至對學員的家長進行侮辱。網民形容其母親被視為「奴隸」，並指責袁鳳瑛在公眾場合對其進行羞辱。

網民稱20多年前，年僅3歲，父母因為懷疑他有語言障礙，將網民送到一個名為EQ德育歌劇團的機構。這個機構由袁鳳瑛經營，然而其教學方式卻令人毛骨悚然。據事主憶述，袁鳳瑛的教學方法極具壓迫性，利用群眾壓力迫使孩子們表現。上課時，孩子們被迫圍成一圈，隨著音樂奔跑，當音樂停止時，袁鳳瑛便會點名叫網民當眾發言，這種情境讓很多孩子感到恐懼與不安，其後課程內容逐漸轉向道德倫理，甚至涉及洗腦式的教導。

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網民稱袁鳳瑛開始引入鬼神佛學的內容，利用一些信念薄弱的家長，尤其是網民的母親，逐步將她引向一個名為「天道」的佛堂。這個佛堂據說是從台灣傳入香港，信徒們被迫參加各種儀式，並聽取有關前世今生和輪迴的教導。這些教義中充斥著威脅，例如不應殺生，否則將遭受天譴。網民母親非常沉淪這信仰，家庭的動態也隨之改變。網民回憶起，母親如同袁鳳瑛的侍婢，每週六都要駕車載她遊覽，生活完全被這種信仰操控。

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袁鳳瑛教學爭議｜被投訴人指當眾侮辱其母親

有次課堂上，網民母親不知說錯了甚麼，袁鳳瑛就當著他面侮辱其母親，甚至將她比作奴隸。網民母親卻毫無反應，這讓他感到強烈的無力感，因為無法捍衛母親的尊嚴，這種情況持續到他小學三、四年級。

網民嫲嫲因為生病回港就醫，並住在他們家中。原來嫲嫲曾是袁鳳瑛家庭的馬姐，算是一手湊大，袁鳳瑛對此十分開心，因為她可以藉此報答嫲嫲曾經的照顧。然而，嫲嫲性格並不太友善，經常在他們家庭中製造麻煩。有一次，只有當時人和外婆在家中，因為一些小爭執，外婆向袁鳳瑛誣告當事人，聲稱當時人用刀威脅她。儘管當時人對此毫無記憶，卻在下一堂EQ班上遭到了公審。

袁鳳瑛教學爭議｜在課堂上遭到公審

網民續說那堂課在麥當勞道YWCA舉行，當場有十幾個小朋友和他們的家長在場。網民父母和嫲嫲都在場，袁鳳瑛命令他跪在嫲嫲面前認錯和求她原諒。當時人憶述那一刻感到極度的恐懼，因為身邊沒有任何人支持他。這段經歷深深地烙印在網民的心中，並表示袁鳳瑛或許能夠控制他的母親，但卻無法控制他。

當時人出帖文，希望能提醒所有家長，無論如何都不要讓孩子參加袁鳳瑛所開設的任何課程，因為這些課程並不會帶來真正的學習，反而可能造成心理上的傷害。希望我的經歷能引起更多人的重視，讓孩子們免受類似的傷害。

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袁鳳瑛教學爭議｜袁鳳瑛即時反撃

這些指控引發了廣泛熱議，很多人開始質疑袁鳳瑛的輔導方式。據報道稱袁鳳瑛回應則強調了自己在心理輔導和佛學教學上的專業，並表示自己一直以來都在鼓勵學員面對內心的問題。袁鳳瑛指出，網民這個案一直都有跟進了幾十年，2019年後他到外國去了，所以希望他勇敢面對弄個清楚，不然他與家人的誤會將無法冰釋，憤怒便遷於他人身上。她再三強調輔導方法融合了儒家道德、佛學精神和西方心理學，所有報名的家庭在宣傳單張上都知道。

在對於網民指控，袁鳳瑛提到很多家庭在教育上存在逃避和放縱的問題，這些問題如果不被正視，將對孩子的成長造成長遠的影響。袁鳳瑛呼籲該名網友勇敢面對自己的問題，並表示將與心理學家合作，舉辦相關活動以幫助更多有心理障礙的人。

對於被指控的「奴隸」一說，袁鳳瑛解釋這是因為家中教育的不當導致孩子對父母的誤解。她認為，很多家長在家中過度溺愛孩子，而在她的輔導班中，則強調父母需要以身作則，建立良好的家庭規範。

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袁鳳瑛教學爭議｜教學片段流出 袁鬧喊小朋友

當事人發出帖文後，不久上載了幾段影片，片中懷疑是授課地方，可見有老有幼，大家都在聽袁鳳瑛講課，課堂其間有一名小孩走向袁鳳瑛，其手指指著小孩說「你呀！我在上堂呀！」語調似乎嚇怕了小孩而受驚大哭。有網民表示曾經有幫兒子報讀她的課程︰「我幫阿仔報過佢嘅班，滿口孔子道德思想，但阿仔唔肯跟住佢既對白講，結果俾佢罰左係課室外罰企，企左成差不多成堂，當時阿仔得幾歲，好驚係度喊，罰左差不多大半堂，都冇叫番阿仔入組, 結果我拖住阿仔走咗，冇再上堂！」

亦有網民指︰「所有操控，情緒勒索嘅都唔係好嘢，宗教邊有教過人咁做，得啲變態自把自為借宗教個名招搖撞騙，好難想像會信呢啲，一個成年人點解連一啲判斷力都冇？」、「睇個樣成個邪教首領咁，好彩你無俾佢洗腦。」

不過當事人有補充︰「佢有時好正常，但有段時間似有精神病係會做出好過份嘅舉動，我會形容為撞咗邪，或者就係思覺失調。真心佢唔影響人係無問題，但佢做老師教小朋友嘅話，我認為係有問題。」

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