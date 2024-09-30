星二代︱邱淑貞20歲二女沈日瘋狂換裝為爸爸做生招牌　越大越靚不輸家姐沈月

▲ 沈日瘋狂換裝為爸爸做生招牌。

【邱淑貞/沈月/沈日/沈嘉偉/星二代】育有3名女兒沈月、沈日和沈晨的邱淑貞，大女沈月已經進入娛樂圈，經常出席活動及為品牌拍攝硬照，是公認的最美星二代，而邱淑貞二女沈日已經20歲，都已經長得越大越靚，日前在社交網上載換裝片，為爸爸的服裝品牌做生招牌！

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星二代︱沈月拒絕過無數追求者

邱淑貞與老公沈嘉偉是服裝品牌的老闆，而3個女兒都遺傳了邱淑貞的美貌，大女沈月已經入行，活躍於社交圈及社交網，經常穿上爸爸代理的服裝品牌做生招牌，被譽為最美星二代的她表示，現時單身，自認難追兼擇偶要求高，曾拒絕過無數追求者。

星二代︱沈月從父母身上學到被愛和給愛

沈月指從父母身上學到被愛和給愛，她讚爸爸是一個很浪漫的人，每逢節日都會送花和蛋糕，甚有儀式感，見證父母感情，甚至從未見過父母嘈交：「我成日講笑，要搵個好似爹哋嘅男友，我成世都嫁唔出喇！因為爹哋太好，都搵唔到一個好似媽咪咁善良嘅人，佢哋係絕配。」

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星二代︱沈日為爸爸做生招牌

而今年20歲的沈日，一改以前低調的作風，開始經營起社交網，日前她在社交網上載自拍短片，片中她為爸爸的時裝品牌擔做Model，親自示範演繹了多套時尚服飾。沈日的樣子雖然跟家姐沈月完全不一樣，但也長得相當標緻，也是一名靚女，而且身材亦是相當之好，絕不輸她家姐沈月，甚至她媽媽邱淑貞，果然是盡得媽媽的優良基因。

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