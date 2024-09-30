癌症殺手｜96歲奶奶成功抗癌30年  毒物專家親述化療期2類食物成抗癌關鍵

【癌症／抗癌／抗癌飲食／化療／抵抗力】抗癌飲食極關鍵！台灣毒物專家譚敦慈近日於當地一個健康節目上，分享親人抗癌經歷，指自己的奶奶（丈夫的母親）於30年前曾罹患大腸癌3期，化療後期胃口盡失、一般食物都難以入口，但靠住2類食物成功進食、捱過化療期康復，如今已完全康復，並已達96歲高齡。

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譚敦慈日前於台灣健康節目「聚焦2.0」分享，指她的奶奶30多年前曾罹患大腸癌3期B期，當時進行手術切除了5粒淋巴結後，再進行6次化療以抑制癌細胞轉移，經治療後已成功康復，未有再復發，如今已達96歲高齡，其中飲食佔極為重要的一環。

癌症殺手｜化療後期胃口盡失 靠2招增加食慾抗病

譚敦慈透露，癌症治療極為辛苦，當時她的奶奶到化療後期已吃不下東西，為了增加食慾，她的丈夫便會叫她去買香口的炸雞，然後剝皮給她吃；另外，她為奶奶準備的抗癌料理亦會加入許多香料，讓食物味道變得酸酸甜甜，希望能令人感到「開胃」，奶奶會多吃一些。

她續指，不少人認為患癌後飲食要無色無味，想要「餓死癌細胞」，治療期間飲食亦極為清淡，惟這些觀念其實極為錯誤。因為抗癌過程中，體力非常重要，因此最重要反而是要「吃得下去」：

吃一口就有一口力量，有一口抵抗力。

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癌症殺手｜化療飲食順序極關鍵

譚敦慈表示，在癌症治療過程中，蛋白質很重要，因此飲食上會勸奶奶先吃肉，再吃菜，最後再吃點飯。

料理除了味道以開胃為主，亦會注意白血球數值，假如奶奶白血球高於3000，便會將番茄、菠蘿、芒果入菜，例如魚片加入菠蘿、番茄去煮，因為癌症患者不可吃太多水果，因此白血球如降到2000、3000以下、抵抗力太差時，便不會再讓她吃水果。

癌症殺手｜抗癌飲食關鍵3招

譚敦慈強調，抗癌及化療時飲食極為重要，以下3招可有助增強體力及抵抗力：

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癌症殺手｜大腸癌6大徵狀

大腸癌一般可以分為「結腸癌」和「直腸癌」兩類。據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。

本港外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。大家可留意自己有否以下6種大腸癌徵狀，有需要時應及早求醫診治：

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癌症殺手｜初期大腸癌3大警號+4大常見症狀

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